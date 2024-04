Irene Schouten heeft ondankbare taak tijdens klussen: 'Maar dat hoort erbij'

Irene Schouten is inmiddels een tijdje gestopt als prof en veel vrije tijd die ze nu over heeft stopt ze met haar man Dirkjan in de bouw van hun nieuwe huis. Het koppel is hard bezig en nadert de afrondende fase. Toch gaan Schouten en haar man er pas in wanneer alles gereed is.

Vrijdag deed Schouten een vragenrondje op Instagram Stories en er kwamen de nodige vragen binnen over de verbouwing. Volgens Schouten gaat het 'goed'. "Wij zijn nu bezig met de eindfase", reageerde ze. Binnenkort wordt er geschilderd en de vloer gelegd, daarna volgen de meubels en wordt de keuken geplaatst. Maar, "wij gaan er pas in als alles klaar is. Wij hebben geen haast."

Schouten vindt niet alles aan verbouwen en klussen een pretje. "Dat ligt aan de taak", verzekerde ze. "Mijn taak is vooral opruimen en schoonmaken." Een behoorlijk ondankbare taak, ook omdat alles snel weer vies is. "Dat is niet altijd even leuk, maar dat hoort erbij", aldus Schouten. "Maar zoals schuren en gipsen vind ik wel leuk."

Droomproject

In 2022 kregen Schouten en haar man Dirkjan een flinke domper te verwerken, hun huis moest plat. Er zaten geen heipalen onder. Geen probleem voor Dirkjan, die nogal een Handige Harry is. "Het huis gaat plat en ik ga het zelf opnieuw bouwen. Ik ben dus timmerman en kan nog meer dingen zelf en heb inmiddels behoorlijk veel connecties in de bouwwereld, dus dat moet wel lukken", zei hij destijds.

Inmiddels is hun 'droomproject', zoals Schouten het bestempelde, bijna af. En dan kan de oud-schaatsster eindelijk gaan genieten van haar pensioen. Schouten reed in haar carrière meerdere olympische-, wereld-, Europese- en nationale titels bij elkaar. In februari kondigde ze vrij onverwachts haar pensioen aan.

Schouten kreeg een mooi afscheid in Thialf en schaatste nog een Marathon Cup. Na afloop van die race sprak ze met Sportnieuws.nl over haar pensioen, al blijft de deur op een kiertje.

Meer vrije tijd

Schouten mist het sporten naar eigen zeggen niet. "Ik ben tot nu toe druk met het huis en andere projecten. Misschien komt daarna wel meer het gevoel dat ik het ga missen." Verder vult ze haar dagen met vrij sporten en bezoekjes aan de familie.