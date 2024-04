'Daar maken we harde keuzes in': trainer Jac Orie van Jumbo-Visma over vertrek Jutta Leerdam

Jumbo-Visma gaat het nieuwe schaatsseizoen in zonder Jutta Leerdam. De 25-jarige Leerdam en het geel-zwarte team lagen niet meer op één lijn. "Natuurlijk vind ik het jammer", zegt trainer Jac Orie. Maar hij zag ook dat het niets anders was.

Commercieel directeur Sven Kramer zei het al bij de bekendmaking dat Leerdam en Jumbo-Visma niet met elkaar verder gaan: "Eén team, één taak, niemand is groter dan de ploeg." Leerdam kon zich totaal niet vinden in die woorden, noemde het respectloos en sprak van een mes in haar rug. Orie probeert beter uit te leggen waarom ze uit elkaar gaan.

'Harde keuzes'

“Zij zit in een fase van haar leven, wij zitten in een fase richting de Olympische Spelen van Milaan. Die lijnen moeten parallel aan elkaar lopen. Daar horen keuzes bij. Als dat niet meer dezelfde richting op gaat, dan gaat het niet. Dat is wat het is en daar maken we als ploeg harde keuzes in, dat is nooit anders geweest", zegt Orie in gesprek met schaatsen.nl. “Natuurlijk vind ik het jammer, ze is een geweldige schaatsster.”

'Dat werkt twee kanten op'

De schaatsploeg moet natuurlijk ook aan het grotere belang denken. Er schaatsen meer atleten dan alleen Leerdam. “We geloven in één lijn", zegt Orie. "Misschien past daar voor haar het beste iets anders bij. Dat is niet goed of slecht. Voor iedereen is dat anders. We leven in een vrij land, iedereen maakt zijn of haar eigen keuzes. Maar zoiets werkt wel twee kanten op, als dat niet klopt moet je het niet doen. Sporters hebben een carrière met een bepaalde looptijd, daar moet je voorzichtig mee zijn. Als blijkt dat we niet bij elkaar komen, dan moet je dat niet doen. Daarom hebben we die keuze gemaakt.”

Geen hereniging met oud-coach

Wat Leerdam gaat doen komend seizoen, is nog ongewis. Ze is in gesprek met Team IKO, de ploeg waar ook Joy Beune onder contract staat. Een hernieuwde samenwerking met haar voormalig coach Kosta Poltavets zit er zeker niet meer in, zo zei hij in gesprek met deze site. "Eerlijk gezegd heb ik geen interesse."

Ploeg met Jake Paul

Sportnieuws.nl sprak ook met Marianne Timmer en Chris Woerts over de mogelijkheid dat Leerdam een nieuw team start, samen met haar vriend Jake Paul. Daarbij zou ze dan in haar eentje zijn. Daar liggen genoeg uitdagingen: hoe doet ze dat met trainen? Waar doet ze dat? En hoe kwalificeert ze zich dan voor de grote toernooien. De Nederlandse schaatsbond KNSB wil haar in ieder geval op alle mogelijke manieren helpen.