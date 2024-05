Ploegloze Jutta Leerdam geheel in het zwart terug op bekend terrein, maar ze hoeft niet alléén te trainen

Jutta Leerdam is na een welverdiende vakantie aan de andere kant van de wereld terug in Nederland. De Westlandse schaatsdiva zit sinds haar vertrek bij Jumbo zonder ploeg, maar hoefde zondag niet alleen te trainen.

Het contract van Leerdam bij Jumbo liep per 1 april af en werd niet verlengd. De ploeg liet weten de stekker uit de onderhandelingen te hebben getrokken, terwijl de 1000 meter-specialiste zelf stelt toe te zijn aan iets nieuws.

Kilometers maken

Zonder ploeggenoten, zal Leerdam de komende periode een andere manier moeten vinden om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen. De afgelopen maanden vloog zij in de privéjet van haar vriend Jake Paul tussen verschillende locaties in de Verenigde Staten en Midden-Amerika. Haar hardloopschoenen en sportkleding had ze altijd bij zich, zodat ze overal aan haar conditie kon werken.

Eind vorige week vloog Leerdam dus terug naar Nederland. In een post op haar Instagram-account laat ze zien niet in haar eentje te hoeven trainen. In kleding zonder sponsor, zoals ook gebruikelijk is voor wielrenners die geen ploeg hebben, maakt ze haar kilometers op de fiets. "Terug op bekend terrein", laat ze weten.

En halverwege de training kreeg ze gezelschap van haar vader Ruud. "Net als vroeger", schrijft Leerdam erbij. De video die ze heeft gemaakt is wat schokkerig, maar dat ligt aan het wegdek, zo meldt ze: "Het is hier wel wat hobbelig."