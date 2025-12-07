De World Cup lijkt in een olympisch jaar niet zo belangrijk voor de topschaatsers, maar niets is minder waar. De wereldbekerwedstrijden zijn namelijk bepalend voor hoeveel Nederlandse schaatsers er in februari 2026 naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Daarvoor moeten ze hoog staan in de klassementen van de World Cup. Bekijk hieronder de stand van zaken na de derde World Cup in Heerenveen. De komende World Cup in Hamar wordt allesbepalend.

Het aantal tickets voor de Olympische Spelen per land wordt na de vierde van in totaal vijf World Cups verdeeld. Wil Nederland het maximale aantal van achttien schaatsers (negen mannen en negen vrouwen) naar Milaan sturen, dan zullen de Nederlandse schaatsers hoog in de klassementen moeten staan na de vier wereldbekers. Zie hieronder het overzicht met alle eisen.

500-1000-1500 meter: drie Nederlanders in top-21 per afstand

3000 meter vrouwen: drie Nederlandse topschaatssters in top-15

5000 meter: drie Nederlandse mannen in top-15 en twee Nederlandse vrouwen in top-9

10.000 meter mannen: twee Nederlanders in top-9

Ploegenachtervolging: Nederland moet bij de top-6 van de wereld horen

Mass start: twee mannen en twee vrouwen van TeamNL in top-24

Als het Nederland lukt om aan al die voorwaarden te voldoen, dan zijn er per geslacht negen tickets te verdelen bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Dat evenement wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Heerenveen.

Conclusie na World Cup Heerenveen

Op bijna alle afstanden staat Nederland er na drie van de vier wereldbekers er goed voor. In principe moeten alleen de mannen nog aan de bak om TeamNL te verzekeren van het maximale aantal plekken in Milaan. De vrouwen voldoen op alle afstanden al aan de eisen en moeten er in Hamar alleen voor zorgen dat er geen gekke dingen meer gebeuren. De mannen moeten vooral op de lange afstanden nog aan de bak, al deden Jorrit Bergsma, Marcel Bosker en Chris Huizinga al goede zaken afgelopen weken. Op de 500 meter wordt het krap en mag er in Hamar geen fout gemaakt worden door de Nederlandse mannen.

Programma World Cup

De deadline voor Nederland volgt na Heerenveen al snel. In het Noorse Hamar (12-14 december) is de laatste mogelijkheid tot goede resultaten. Vervolgens wordt er ook nog in het Duitse Inzell (23-25 januari) geschaatst voor de World Cups. Die laatste wedstrijd zit echter zo dicht op de Spelen dat de uitslagen niet meer meetellen voor de verdeling van de olympische tickets.

Klassementen World Cups

De winnaar van elke wedstrijd (in de A-groep) krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan. Ook een diskwalificatie, zoals Kjeld Nuis overkwam op de 1000 meter in Salt Lake City, is direct fataal voor je klassement, want dat levert nul punten op. Bekijk hieronder de huidige stand van zaken per afstand.

500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 300 punten

2. Jutta Leerdam - 219 punten

3. Marrit Fledderus - 215 punten



6. Anna Boersma - 182 punten

10. Angel Daleman - 162 punten

500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 271 punten

2. Jenning de Boo - 239 punten

3. Damian Zurek - 219 punten



13. Sebas Diniz - 146 punten

17. Joep Wennemars - 130 punten

27. Stefan Westenbroek - 70 punten

29. Merijn Scheperkamp - 62 punten

1000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam - 163 punten

2. Femke Kok - 162 punten

3. Beatrice Lamarche - 124 punten



5. Marrit Fledderus - 121 punten

6. Isabel Grevelt - 110 punten

8. Antoinette Rijpma-de Jong - 104 punten

1000 meter mannen

1. Jordan Stolz - 180 punten

2. Jenning de Boo - 145 punten

3. Damian Zurek - 126 punten



4. Tim Prins - 122 punten

6. Joep Wennemars - 118 punten

18. Kjeld Nuis - 64 punten

35. Kai Verbij - 15 punten

1500 meter vrouwen

1. Joy Beune - 180 punten

2. Antoinette Rijpma-De Jong - 151 punten

3. Miho Takagi - 134 punten



7. Melissa Wijfje - 105 punten

9. Angel Daleman - 101 punten

16. Marijke Groenewoud - 76 punten

1500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 180 punten

2 .Finn Sonnekalb - 145 punten

3. Kjeld Nuis - 142 punten



5. Joep Wennemars - 117 punten

6. Tim Prins - 114 punten

8. Tijmen Snel - 94 punten

13. Wesly Dijs - 86 punten



Lange afstanden vrouwen (3000 & 5000 meter)

1. Joy Beune - 168 punten

2. Ragne Wiklund - 162 punten

3. Isabelle Weidemann - 137 punten



9. Bente Kerkhoff - 99 punten

11. Marijke Groenewoud - 88 punten

12. Sanne in 't Hof - 84 punten

26. Merel Conijn - 40 punten

30. Elisa Dul - 29 punten

Lange afstanden mannen (5000 & 10.000 meter)

1. Timothy Loubineaud - 151 punten

1. Metodej Jilek - 150 punten

3. Sander Eitrem - 145 punten



7. Chris Huizinga - 114 punten

8. Jorrit Bergsma - 103 punten

14. Beau Snellink - 83 punten

19. Kars Jansman - 57 punten

20. Marcel Bosker - 55 punten

Mass start vrouwen*

1. Mia Manganello - 148 punten

2. Marijke Groenewoud - 141 punten

3. Ivanie Blondin - 110 punten



8. Bente Kerkhoff - 76 punten



*Moet nog door de ISU officieel worden vastgesteld na Heerenveen

Mass start mannen

1. Jorrit Bergsma - 154 punten

2. Jae-Won Chung - 138 punten

3. Andrea Giovannini - 127 punten



5. Bart Hoolwerf - 112 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Japan - 108 punten

2. Canada - 108 punten

3. Nederland - 100 punten

Ploegenachtervolging mannen

1. Verenigde Staten - 120 punten

2. Frankrijk - 97 punten

3. Noorwegen - 88 punten



5. Nederland - 86 punten

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?