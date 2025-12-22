Voor de Nederlandse sprinters wordt het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen een keiharde alles-of-niets-strijd. Op de 500 meter is de opdracht duidelijk: alleen de winnaar is zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Milaan. Voor Sebas Diniz en Dai Dai N'tab komt daardoor alle druk samen in één race.

De regels laten weinig ruimte voor interpretatie. In de selectievolgorde die de schaatsbond hanteert, komt van de 500 meter alleen de nummer één automatisch binnen de eerste negen schaatsers terecht, het maximale aantal dat Nederland mag afvaardigen naar Milaan. De nummer twee belandt pas op plek elf en de nummer drie zelfs op veertien, waardoor zij afhankelijk zijn van andere kwalificaties of een eventuele aanwijzing door de bond.

Torenhoge druk op OKT

Voor Diniz is het scenario glashelder, hoe genadeloos ook. "Ik moet zorgen dat ik de beste rit van mijn leven schaats en dan zien we wat het oplevert", zegt de sprinter, die op het NK al liet zien over de snelheid te beschikken door op de eerste 500 meter sneller te zijn dan Nederlands kampioen Jenning de Boo. Rekenen heeft volgens hem weinig zin; alles draait om dat ene moment op het ijs.

Voor N'Tab heeft het OKT een extra lading. Op het vorige kwalificatietoernooi in 2021 reed hij de tweede tijd op de 500 meter, maar zag hij zijn olympische droom alsnog uiteenspatten. De selectiecommissie gaf destijds voorrang aan schaatsers die ook inzetbaar waren op de ploegachtervolging. "Ik kan mezelf op dat OKT weinig verwijten", blikt de inmiddels 31-jarige terug.

Accepteren wat je niet kunt beïnvloeden

Die ervaring heeft zijn kijk op het systeem blijvend beïnvloed. "Wat die matrix doet, is wat ooit in een kamertje is afgesproken", stelt N'Tab. "Wij als sporters hebben daar geen invloed op en het motiveert ook niet. Het is een gegeven. Je moet proberen die wedstrijd te winnen."

Ook Diniz probeert het zo te benaderen. Hij keek kort naar de selectievolgorde, maar weet dat die uiteindelijk buiten zijn macht ligt. "Dat is ook de enige manier hoe ik ernaar kan kijken", zegt hij. "Ik moet zo hard mogelijk schaatsen en het niet groter maken dan het is."

