Midden jaren tachtig hoorde Hein Vergeer bij de beste schaatsers ter wereld. Met zijn olijke verschijning was hij ook nog eens een graag geziene gast en daar genoot hij met volle teugen van. Om één ding is hij dan ook heel blij: dat er toen nog geen mobiele telefoons bestonden. Dat vertelt hij in de podcast Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Als simpele jongen uit Haastrecht brak hij door en groeide hij uit tot het gezicht van de schaatssport. "Ja, dat is niet arrogant bedoeld, maar het ligt er heel erg aan hoe je er zelf mee omgaat", zegt Vergeer. "En ik vond het super grappig. Het voelde niet als extra druk. Dat hoorde ook bij het dorp Haastrecht, bij de omgeving hier. Er moet wel een beetje gezelligheid zijn in de winkel."

Vergeer straalde op het ijs, maar ook daarbuiten. Of hij daar nooit gebukt onder ging? Vergeer lacht: "Nee, en het was ook altijd leuk."

Geen telefoons, geen schijnwerpers

Toch had populariteit in zijn tijd een ander gezicht. "Weet je, één ding, er was één verschilletje met nu", zegt hij terwijl hij zijn telefoon optilt. "Dit ding. Dan ben je overal zichtbaar. En een groot deel vindt ook dat ze zichtbaar moeten zijn en zich continu laten zien. Dat is ook slim, dat helpt, maar dat was in onze tijd minder."

De aandacht voor schaatsen was destijds enorm. "Er keken heel veel mensen op dat moment naar schaatsen", vertelt Vergeer. "Toen ik wereldkampioen werd in Inzell keken rond de acht miljoen mensen naar de tv. Bizar veel. Er was overal ijs, dus overal leefde het. De Elfstedentocht werd tot twee keer toe verreden."

De schaatssport was minder complex dan nu. "Als je won, was je ook gelijk immens populair, want iedereen keek het natuurlijk", herinnert hij zich. "Het was een klein groepje schaatsers. Je had een kernploeg en een soort van sprintploeg. Dat was redelijk overzichtelijk inderdaad. De kernploeg, dat waren er zes."

Veranderde tijden

Of die hype van toen nog terug kan komen, betwijfelt hij. "Nou, het heeft ook wel te maken met dat het schaatsen anders is geworden", legt hij uit. "Ik zeg niet dat het minder is, maar vroeger was het allerbelangrijkste een EK en een WK allround, om kampioen te worden. Daarna zijn door de Olympische Spelen de afstanden belangrijker geworden en is het steeds breder geworden."

Hij zag de sport veranderen. "Er ontstonden steeds meer ploegen, het werd commercieel. En er is ongelooflijk veel schaatsen op televisie. Op dat moment concentreerde het zich heel erg. We hadden op tv maar twee netten. Dus dan is het niet zo moeilijk om meer kijkers te krijgen. Maar dat gaan we er natuurlijk niet bij zeggen”, grijnst hij.

Of hij nu nog herkend wordt? "Het verrast me nog steeds af en toe dat als ik ergens kom mensen weten wie ik was, wat ik won en waar ze waren toen ik kampioen werd", zegt Vergeer. "Dat is toch wel heel grappig."

Volg schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.