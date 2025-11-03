Schaatser Patrick Roest maakte afgelopen weekend zijn comeback tijdens de NK afstanden. Hij kon daar nog niet het beste van zichzelf laten zien en was na afloop gefrustreerd. Volgens Marianne Timmer is het cruciaal dat hij de knop weet om te zetten.

De 29-jarige werd vorig jaar geteisterd door blessureleed en kon op de NK afstanden nog niet zijn oude niveau laten zien. Hij werd tiende op de 1500 meter en elfde op de 5000. Toch denkt Timmer niet dat er nu al een streep door het seizoen van Roest kan. "We kijken ook naar Marcel Bosker, die heeft ook echt diep gezeten. Patrick kan nog steeds goed schaatsen", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "In die bovenkamer moet het kwartje vallen, dan is alles nog mogelijk. Want hij is fit."

Vertrouwen

"Alleen het vertrouwen zit er nog niet in. Hij heeft daarin nog niet de goede mindset gevonden", denkt Timmer. Dat moet hij terug zien te vinden voor de Winterspelen. "Alles kan nog gebeuren, als hij één of twee keer dat gevoel wel krijgt. Als hij nu maar twee seconden sneller was geweest, had hij een heel andere gedachte."

Na afloop van de 5000 meter was Roest namelijk hard voor zichzelf. "Toen ik van het ijs af kwam stond het huilen me nader dan het lachen", was de schaatser van Team Reggeborgh eerlijk. "Fysiek ben ik echt niet zo slecht als ik nu laat zien. Maar technisch lukt het me nog niet om mijn energie op het ijs te leggen. Dat is lastig en heel frustrerend."

Haat en liefde

"Het is een beetje als haat en liefde. Dat ligt best dicht bij elkaar, net als goed en slecht", vervolgt Timmer. Daarom kan hij zomaar weer het gat dichten met de top. "Hij kan schaatsen, alleen het vuurtje moet nog aanwakkeren."

Dat gebeurde bijvoorbeeld wel bij Kai Verbij. De 31-jarige plaatste zich tijdens de NK voor de World Cups op de 1000 meter. "Die heeft twee jaar niks gedaan", vertelt Timmer. "Maar hij vindt het nu weer echt leuk."

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt onze presentator en schaatsverslaggever Aron Kleeven samen met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op de aftrap van het schaatsseizoen. Timmer duidt de verrassingen en teleurstellingen van de NK afstanden. Verder gaat zij dieper in op enkele prikkelende stellingen over toppers als Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune en Joep Wennemars. Verder haalt ze herinneringen op aan haar eigen NK's, wordt er een korte quiz gespeeld en blikt ze vooruit op wat komen gaat.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.