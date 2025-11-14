Het internationale schaatsseizoen barst dit weekend los. De eerste World Cup wordt gehouden. Wie weet sneuvelen er zelfs gelijk wereldrecord, want de plaats van handeling is Salt Lake City, een rappe hooglandbaan. Meervoudig wereldkampioen Laurent Dubreuil heeft er zin in.

De 33-jarige Canadees is al tien jaar een prijzenpakker. Zo veroverde hij met Canada tweemaal goud op het onderdeel teamsprint bij de WK afstanden en was hij in 2021 de snelste ter wereld op de 500 meter. Op de WK sprint werd hij al eens tweede en derde.

Jonkies Jordan Stolz en Jenning de Boo

Maar gaan de jaren tellen bij de Franstalige Canadees? Jordan Stolz en Jenning de Boo zijn de afgelopen jaren de te kloppen mannen en beide zijn nog jonkies: 21 jaar. "Ik ben gezond, ik voel me fysiek en mentaal fit, ik ben er klaar voor", zegt Dubreuil tegen Le Soleil.

Zijn trainer Gregor Jelonek onderstreept die ferme woorden. "De oude wolf is nog steeds snel!", glundert hij. "Het is best bijzonder om nog steeds tot de wereldtop te behoren, als je 10 tot 12 jaar ouder bent dan de besten ter wereld. Maar Laurent heeft goed voor zichzelf gezorgd. Hij heeft zijn prioriteiten op een rijtje."

Favoriet

Dubreuil schat de situatie in: "Ik ben niet de favoriet. Jenning de Boo is de regerend wereldkampioen en hij reed laatst 33,98 in Thialf. Dat was een baanrecord. Dus uiteraard is hij de favoriet", zo blikt hij vooruit op de 500 meter bij de eerste World Cup van dit olympisch seizoen.

"Maar ik heb al eens van hem en Stolz gewonnen. Dus waarom zou het dit jaar niet weer kunnen? De druk ligt meer op hen dan op mij. Ik weet dat ik in staat ben om tijden te rijden waarmee ik op het podium beland. Misschien gaat mijn persoonlijk record van 33,77 eraan!" Die tijd reed hij in 2021 in Calgary.

Spanning

Hij erkent dat sprinters pieken als ze midden in de 20 zijn en niet, zoals hij, al een eindje in de 30. Maar zijn trainer stipt aan dat bij de Olympsche Winterspelen ook ervaring een cruciale factor gaat worden. "De jonge sprinters hebben straks voor het eerst een kans om op het podium te komen. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan", stelt hij.

Volg schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.