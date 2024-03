Schaatsen | Dit is het prijzengeld voor de WK allround in Inzell

De mannen en vrouwen van de lange adem nemen het komend weekend tegen elkaar op bij de WK allround. De schaatsers en schaatssters mogen op zaterdag 9 en zondag 10 maart aan de bak in het Duitse Inzell.

De beste sprinters en allrounders verzamelen zich deze week in Duitsland. De sprinters zijn komende donderdag en vrijdag aan de beurt en in het weekend mogen de allrounders het laten zien. Het zijn de laatste grote wedstrijden van het langebaanseizoen.

Alle ogen zijn bij de WK allround gericht op Jordan Stolz. De Amerikaanse alleskunner won eerder dit seizoen bij de WK afstanden goud op de 500, 1000 en 1500 meter. Dat deed hij ook vorig jaar al en dus leek hij de grote favoriet om wereldkampioen sprint te worden. Hij koos er echter voor om in Inzell aan het allroundtoernooi mee te doen.

Jordan Stolz maakt keuze tussen WK sprint en WK allround: 'Dáár heeft hij niets te bewijzen' Jordan Stolz heeft zijn keuze gemaakt tussen het WK sprint en WK allround. Even was er nog sprake dat hij volgend weekend beide toernooien zou rijden, maar door de planning gaat hij voor één van de twee.

Prijzengeld WK allround

De mannen en vrouwen strijden dit weekend om 118.000 euro en dat is gelijk verdeeld over beide toernooien. Er doen 24 mannen en 24 vrouwen mee komend weekend, maar slechts een kwart van hen krijgt geld. De eerste zes van het eindklassement verdienen iets. De winnaar krijgt net iets meer dan 20.000 euro, maar de nummers zes krijgt nog niet eens 2.000 euro.

Einduitslag Prijzengeld 1 20.260 euro 2 14.730 euro 3 11.970 euro 4 6.450 euro 5 3.680 euro 6 1.840 euro

Schaatsen | Dit is het programma voor de WK allround in Inzell Het is dit weekend tijd voor de WK allround in Inzell. Het allroundtoernooi geldt als dé afsluiter voor het schaatsseizoen.

Nederlandse deelnemers

In Inzell doen er zes Nederlanders mee. Patrick Roest (wereldkampioen in 2018, 2019 en 2020), Chris Huizinga en Kars Jansman zijn de drie mannen die mee mogen doen en bij de vrouwen verdedigen Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud en Joy Beune de Nederlandse eer.

De laatste editie van het WK was in 2022 en zowel bij de mannen als bij de vrouwen ontbreekt dit jaar de titelverdediger. De Zweed Nils van der Poel en onze eigen Irene Schouten zijn allebei inmiddels gestopt als prof en zijn dus niet van de partij. Schouten verraste vorige maand de hele schaatswereld door haar afscheid aan te kondigen. Ze reed afgelopen weekend haar laatste wedstrijd.

Irene Schouten heeft ook de laatste wedstrijd van haar loopbaan gewonnen. De Andijkse was op de ijsbaan van Leeuwarden de snelste in de slotwedstrijd van de Marathon Cup.

Sprinters hebben het nog zwaarder

Rondom de WK afstanden werd al duidelijk dat schaatsers het niet van het prijzengeld moeten hebben. Erben Wennemars gaf toen aan dat het 'karig' is, maar dat de Nederlandse schaatsers vaak wel nog een bonus van de KNSB of hun eigen sponsors krijgen. De allrounders hebben trouwens nog niets te klagen, want bij de WK sprint liggen de bedragen nog lager.