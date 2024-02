Erben Wennemars over 'karig' prijzengeld bij WK afstanden: 'Ze moeten meer gaan betalen'

Een gouden medaille is waar het natuurlijk allemaal om draait tijdens onder meer de WK afstanden bij het schaatsen. Met het behalen van zo'n eerste plek is veel roem te verdienen, maar echt rijk word je er niet van. Oud-schaatser Erben Wennemars legt het uit tegenover Sportnieuws.nl.

Een gouden medaille op een individuele afstand bij de WK afstanden leverde de winnaar 5600 euro op. Zilver was goed voor 3700 en voor een derde plaats konden schaatsers 2800 euro bijschrijven. Wanneer je niet op het podium eindigde kreeg je niks. Bij de ploegenonderdelen bestaan dezelfde bedragen, al moet je die dan nog delen door het aantal personen binnen je ploeg. Nog minder inkomsten dus.

WK afstanden | Zoveel prijzengeld levert een medaille op (en het is bepaald geen vetpot) De WK afstanden in Calgary zitten erop en de Nederlandse schaatsers gooien als vanouds hoge ogen. Aan de gouden, zilveren en bronzen medailles is prijzengeld verbonden, maar de Internationale Schaats Unie (ISU) wil duidelijk op de kleintjes letten.

Bonussen en premies

Oud-schaatser Erben Wennemars kent de schaatswereld natuurlijk maar al te goed en weet welke bedragen er in omgaan. Hij legt uit dat het prijzengeld niet het enige is dat de schaatsers verdienen bij zo'n prestatie. "Er zit meer geld achter. Zo is er een bonuspot van de KNSB, daarmee kunnen de schaatsers nog wat extra's verdienen. Ik denk dat je dan aan een verdubbeling moet denken. Verder hebben heel veel schaatsers ook met hun eigen sponsoren premies afgesproken. Ze worden er dus echt niet arm van", lacht de 48-jarige analist en columnist.

Toch ziet ook Wennemars in dat dit nog steeds geen vetpot is voor de topschaatsers. "Als je er naar kijkt is het best karig ja. De ISU moet gewoon meer gaan betalen. Die zullen zelf te weinig geld hebben, verwacht ik. Anders moeten de schaatsers een keertje gaan staken haha."

Stijgt niet

Wennemars, die na het weekend werd verrast door het besluit van Irene Schouten om te stoppen met schaatsen, baalt zelf ook van de situatie. Helemaal omdat deze situatie al een tijdje zo is, daar waar prijzengeld in andere sporten elk jaar flink stijgt. "Ik vind het ook jammer, want ik gun de schaatsers allemaal meer inkomsten. Volgens mij is het prijzengeld de laatste tien jaar ook niet gestegen. Dat valt dan toch best tegen."