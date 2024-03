Schaatsen | Dit is het (magere) prijzengeld voor de WK sprint in Inzell

De WK sprint worden komende week gehouden in het Duitse Inzell. Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart strijden de snelste schaatsers en schaatssters ter wereld met elkaar om de wereldtitel. Het winnen van een WK is natuurlijk een grote eer, maar de Internationale Schaats Unie (ISU) beloont de wereldtoppers daar niet voor met flinke bedragen.

Deze week zijn de beste schaatsers ter wereld te vinden in Inzell voor de WK sprint en allround. De sprinters mogen donderdag en vrijdag aan de bak en op zaterdag en zondag is het de beurt aan de mannen en vrouwen van de lange adem.

Gek genoeg is Jordan Stolz, de snelste sprinter van allemaal, niet van de partij bij de WK. Hij kiest voor de WK allround. De Amerikaan won vorige maand bij de WK afstanden goud op de 500, 1000 en 1500 meter. Iets dat hij ook vorig jaar al presteerde. Doordat beide eindtoernooien komend weekend worden gehouden, heeft Stolz een keuze moeten maken en die viel op de WK allround. De lage prijzenpot bij de WK sprint kan daar ook weleens een rol in hebben gespeeld.

Prijzengeld WK sprint 2024

De mannen en de vrouwen strijden in totaal om 75.000 euro. Het bedrag is eerlijk verdeeld over beide toernooien. Er doen zowel bij de mannen als bij de vrouwen 28 rijders mee, maar slechts zes daarvan krijgen prijzengeld. De winnaar moet het doen met net iets minder dan 12.000 euro.

Einduitslag Prijzengeld 1 11.970 euro 2 9.210 euro 3 7.370 euro 4 4.605 euro 5 2.760 euro 6 1.840 euro

Nederlandse deelnemers

Namens Nederland doen er zes schaatsers mee. Femke Kok, Jutta Leerdam en Isabel Grevelt doen mee bij de vrouwen en Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo plaatsten zich bij de mannen.

Leerdam is de titelverdedigster, nadat ze in 2022 Kok achter zich wist te houden in de strijd om goud. Thomas Krol is regerend kampioen bij de mannen, maar is niet van de partij. Hij zette vorige maand een punt achter zijn loopbaan.

Lage prijzenpot

Dat een schaatser het niet van het prijzengeld moet hebben, werd al duidelijk tijdens de WK afstanden van dit jaar. Een goude medaille leverde daar 'slechts' 5600 euro op. Oud-schaatser Erben Wennemars noemde dat bedrag 'best karig'. Hij gaf aan dat de rijders het meer moeten hebben van de premies van schaatsbond KNSB en hun persoonlijke sponsors.