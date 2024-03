Prijzengeld WK sprint | Dit bedrag verdienden Femke Kok, Jenning de Boo en Jutta Leerdam met hun medailles

Jenning de Boo sluit de WK sprint 2024 in Inzell af met de zilveren plak. De Chinees Zhongyan Ning reed een perfect toernooi en is de nieuwe wereldkampioen. Hij won de afsluitende 1000 meter in een baanrecord. Laurent Dubreuil, eerste na de eerste dag, is goed voor brons en Kjeld Nuis eindigt op plek vier.