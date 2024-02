World Cup shorttrack Dresden | Het programma en de Nederlanders, met rentree Suzanne Schulting

De World Cup shorttrack in de Duitse stad Dresden staat van vrijdag 9 tot en met zondag 11 februari 2024 op het programma. En het is niet zomaar een shorttrackweekend. Het is het weekend dat Suzanne Schulting na bijna een jaar afwezigheid weer terugkeert in haar sport. Check hieronder het programma en de Nederlandse deelnemers.

De Joynext Arena is in Dresden het decor voor de vijfde wereldbekerwedstrijd van het shorttrackseizoen. Het is ook nog eens de laatste 'normale' World Cup voor de wereldbekerfinale een week later in het Poolse Gdansk. De laatste kansen dus om nog wat aan de klassementen te doen.

Suzanne Schulting was plezier kwijt: 'Heel lang idee gehad dat het niet goed ging komen' Suzanne Schulting keert komend weekend terug op het ijs. De shorttrackster kampte lang met een blessure én mentale klachten. Ze vroeg zichzelf zelfs meermaals af of het nog wel goed ging komen. "Er is geregeld door mijn hoofd gegaan: ’ga ik wel weer de oude Suzanne worden?’"

De Nederlandse ploeg is op volle oorlogssterkte naar Dresden afgereisd. Dat betekent dat we Suzanne Schulting dus voor het eerst dit seizoen weer in actie zien. Zij is hersteld van een slepende blessure.

Vrouwen



Selma Poutsma

Suzanne Schulting

Yara van Kerkhof

Diede van Oorschot

Michelle Velzeboer

Xandra Velzeboer

Anne Floor Otter (reserve)



Mannen



Teun Boer

Hugo Bosma

Itszak de Laat

Friso Emons

Kay Huisman

Daan Kos

Niels Kingma (reserve)

Sjinkie Knegt (reserve)

Bram Steenaart (reserve)

Jens van 't Wout (reserve)

Programma World Cup Dresden

Vrijdag 9 februari



Vanaf 09:00 uur

1000 meter (heats)

1500 meter (heats)

Mixed Relay (heats)



Vanaf 14:00 uur

500 meter (heats)

1000 meter (heats)

Aflossing (heats, mannen en vrouwen)



Zaterdag 10 februari



Vanaf 09:00 uur

1000 meter (herkansingen)

1500 meter (herkansingen

Mixed Relay (halve finale)



13:30 uur

1000 meter (kwartfinales)



14:15 uur

1500 meter (halve finales)



14:55 uur

1000 meter (halve finales)



15:30 uur

1500 meter (finale)



16:05 uur

1000 meter (finale)



16:40 uur

Mixed Relay (finale)



17:15 uur

Aflossing (vrouwen, halve finales)



17:30 uur

Aflossing (mannen, halve finales)



Zondag 11 februari



Vanaf 09:00 uur

500 meter (herkansingen)

1000 meter (herkansingen)

B-finales aflossing (mannen en vrouwen)



13:30 uur

500 meter (kwartfinales)



13:55 uur

1000 meter (kwartfinales)



14:45 uur

500 meter (halve finales)



15:00 uur

1000 meter (halve finales)



15:30 uur

500 meter (finale)



16:00 uur

1000 meter (finale)



16:45 uur

Aflossing (vrouwen, finale)



17:05 uur

Aflossing (mannen, finale)



De uitslagen zijn hier live te volgen

Live op tv?

De World Cup shorttrack wordt niet live uitgezonden op een Nederlandse televisiezender. Wellicht heeft Studio Sport er zondagmiddag vanaf 15:15 uur in de uitzending wel aandacht voor. Wél is het shorttracken zaterdag en zondag live te volgen via een livestream op NOS.nl of via de NOS-app.