Kwalificatie Roland Garros: Jesper de Jong één wedstrijd verwijderd van hoofdtoernooi, Suzan Lamens uitgeschakeld

Jesper de Jong heeft woensdag zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor de Roland Garros winnend afgesloten. De Nederlander is nog maar één zege verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi.

De Jong was woensdagavond met 2-0 in sets te sterk voor de Oostenrijker Dennis Novak. In de eerste set werd het 6-3, daarna maakte De Jong het af met wederom 6-3.

Een ronde eerder was de Nederlander met 2-0 te sterk voor de Spanjaard Pablo Llamas Ruiz. In de laatste ronde vóór het hoofdtoernooi zal De Jong het opnemen tegen een Amerikaan: J. J. Wolf speelt later op woensdagavond tegen landgenoot Patrick Kypson voor een plek in de finale.

Suzan Lamens

Suzan Lamens verloor woensdagavond met 2-0 van Gabriele Ruse in hetzelfde kwalificatietoernooi. De Roemeense was met 6-3, 6-4 te sterk voor de Nederlandse. Daarmee is er nog één Nederlandse troef over bij de vrouwen en die is al geplaatst voor het hoofdtoernooi: Arantxa Rus.

Roland Garros

Bij de mannen zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp al geplaatst voor het hoofdtoernooi. Roland Garros begint op zondag 26 mei.