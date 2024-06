Alex de Minaur volgt Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven op na dominante Libema Open-finale

Alex de Minaur heeft het Libema Open tennistoernooi van 2024 gewonnen. In Rosmalen rekende de Australiër af met Sebastian Korda.

In een volgepakte arena in Rosmalen ging de Australiër als eerste van de plaatsingslijst aan de slag tegen Korda. Laatstgenoemde schakelde in de halve finale titelverdediger Griekspoor uit. Na twee jaar kwam er dus een buitenlandse winnaar. Eerder won Griekspoor dus het toernooi en hij nam de titel over van Van Rijthoven, die het toernooi in 2022 op zijn naam schreef.

Tallon Griekspoor kampte met de druk in Rosmalen: 'Blij als ik richting Halle kan' Tallon Griekspoor is in de halve finale van het Libema Open in Rosmalen uitgeschakeld. De Amerikaan Sebastian Korda was in straight sets te sterk voor de titelverdediger. Griekspoor erkent dat de druk op een bepaalde manier vat op hem kreeg, de afgelopen week.

Dominant

De zege van De Minaur kwam eigenlijk geen moment in gevaar. In de eerste set was de Australiër al erg dominant en trok hij de voorsprong met 6-2 naar zich toe. Ook in de tweede set kwam De Minaur eigenlijk weinig in de problemen. Ook de tweede set won hij na het verkwanselen van vier matchpoints met 6-4, waardoor hij de schaal omhoog mocht houden in Rosmalen. De Minaur staat op dit moment achtste op de wereldranglijst bij de mannen. Door zijn goede prestaties in Rosmalen haalde hij Hubert Hurkacz in. Het is de negende titel in de carrière van De Minaur.

Vrouwen

Bij de vrouwen gaat de eindstrijd in Rosmalen tussen Bianca Andreescu en Liudmila Samsonova. Laatstgenoemde kende een korte voorbereiding op de finale. Door de regen werd de halve finale van de Russische uitgesteld naar zondagochtend, waardoor ze slechts 3,5 uur heeft om zich voor te bereiden op de finale. De finale van het dubbelspel is al gespeeld. Daarin verloor Wesley Koolhof samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic van de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.

Erelijst

Voor de 25-jarige De Minaur is het zijn negende ATP-zege. Het laatste toernooi dat de Australiër op zijn naam schreef was in Acapulco in Mexico. In die finale walste hij over de Noor Casper Ruud heen. Op Roland Garros deed hij in de kwartfinale nog onder voor de uiteindelijk finalist Aleksander Zverev.