Geen derde Nederlandse winnaar op rij in Rosmalen: Tallon Griekspoor strandt vlak voor finale

Tallon Griekspoor verloor zaterdagochtend met 2-0 in sets van Sebastian Korda in Rosmalen. De Amerikaan is daarmee de eerste finalist van Libéma Open 2024. Gijs Brouwer verloor zaterdag ook.

Brouwer speelde nog een kwartfinalewedstrijd en bood goed tegenstand tegen de Fransman Ugo Humbert. Maar de nummer zestien van de wereld bleek wel met 2-1 te sterk voor de nummer 232 van de wereld. Brouwer kwam nog met 1-0 voor in sets (6-4), maar vervolgens was Humbert tweemaal met 6-3 te sterk.

Het was nog een inhaalwedstrijd: Humbert plaatste zich voor de zege voor de halve finale. Daarin neemt hij het op tegen Alex De Minaur. Die wedstrijd staat later op zaterdag nog op het programma, zodat de finale zondag kan worden gespeeld. Eigenlijk zou de finale om 15:00 uur starten, maar omdat Oranje dan ook speelt, is de finale vervroegd naar 12:00 uur.

Tallon Griekspoor

Griekspoor verloor zaterdag met 2-0 in sets van Korda. Beide heren doen weinig voor elkaar onder op de wereldranglijst (23 om 26), maar in de wedstrijd bleek de Amerikaan toch een tandje sterker. De eerste set won hij overtuigend met 6-2 in een halfuur en ook voor de tweede set had hij dertig minuten nodig: 6-4.

Vorig jaar won hij nog in Rosmalen, terwijl Tim van Rijthoven in 2022 zeer verrassend de sterkste was. Dit jaar vloog Van Rijthoven er in de eerste ronde uit.