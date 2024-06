Tennisser Alex de Minaur doet het weer prima in Nederland en is finalist Libéma Open

Alex de Minaur staat in de finale van het grastoernooi Libéma Open te Rosmalen. De Australische nummer elf van de ATP-ranking versloeg Ugo Humbert in twee sets: 7-6 6-3. De pot duurde 1 uur en 44 minuten. De andere finalist is Sebastian Korda, die titelhouder Tallon Griekspoor onttroonde.

De eerste set was een rollercoaster vol breaks. De Minaur kwam op een voorsprong van 4-0, gaf dat totaal uit handen (4-5) en knokte zich richting een tie-break. Die won hij met 7-4. In het tweede bedrijf ging de opslag van Hubert haperen. Slechts 41 procent van zijn eerste opslagen kwam in, dus in die andere gevallen kwam het aan op zijn tweede opslag. De Minaur wist daar wel raad mee en benutte één van zijn twee breakpoints.

Prijzengeld Libéma Open | Welk bedrag hebben Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer in Rosmalen opgestreken? Het grootste grastoernooi van Nederland is maandag 10 juni van start gegaan. In Rosmalen strijden nationale- en internationale tennissers voor een plek in de finale op zondag 16 juni. Met Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer zijn de laatste Nederlanders uitgeschakeld bij Libéma Open.

Finale Libéma Open

Alex de Minaur en Sebastian Korda hebben drie keer eerder tegen elkaar gespeeld. Korda won de eerste ontmoeting, op gras, waarna de Aussie tweemaal op hardcourt toesloeg. Eerder dit jaar was hij de nummer twee bij het toernooi in Rotterdam. Jannik Sinner versloeg hem in de finale in twee sets.

Tallon Griekspoor

Korda zette in de halve finale te Rosmalen titelhouder Tallon Griekspoor opzij.