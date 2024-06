Pechdag voor Tallon Griekspoor: Nederlander krijgt meer slecht nieuws na uitschakeling in Rosmalen

Voor Tallon Griekspoor was het zaterdag een pechdag. De beste Nederlandse tennisser kwam in actie in de halve finales van de Libéma Open en leed een kanloze nederlaag tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Daar bleef het helaas niet bij voor hem, want later op de middag kreeg hij opnieuw slecht nieuws.

Griekspoor verklaarde na zijn nederlaag op de Libéma Open dat de aandacht voor hem in eigen land wel degelijk een rol had gespeeld. Hoewel hij meestal sterk speelt in Nederland viel het hem deze keer zwaar om met de druk om te gaan. Griekspoor speelt volgende week een toernooi in Halle en hij verheugde zich op de rust daar: "Ik ben blij als ik die kant op kan."

Horrorloting

Toch is het maar de vraag of hij daar na de loting voor het toernooi in Halle nog steeds hetzelfde over denkt. Griekspoor had geen beschermde status en kon dus iedereen treffen. Het noodlot sloeg uiteindelijk toe: de Nederlander werd in de eerste ronde gekoppeld aan Jannik Sinner. De Italiaan is sinds afgelopen maandag de nummer één van de wereld en voor hem wordt het duel met Griekspoor de eerste keer dat hij met die status aan een partij begint.

The draw is set @ATPHalle where Jannik Sinner will play for the first time as World No.1 🌱 pic.twitter.com/EoAjOBLK1l — Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2024

Het wordt al de derde ontmoeting tussen de twee spelers dit jaar en in beide voorgaande wedstrijden was Sinner de sterkste. In Rotterdam was de Italiaan in twee sets te sterk, maar in Miami wist Griekspoor een setje af te snoepen van de wereldtopper. Het is overigens al de zesde keer dat Sinner dit jaar tegen een Nederlander moet spelen. De nummer één van de wereld versloeg naast Griekspoor ook Botic van de Zandschulp (twee keer) en Jesper de Jong.