Tallon Griekspoor kampte met de druk in Rosmalen: 'Blij als ik richting Halle kan'

Tallon Griekspoor is in de halve finale van het Libema Open in Rosmalen uitgeschakeld. De Amerikaan Sebastian Korda was in straight sets te sterk voor de titelverdediger. Griekspoor erkent dat de druk op een bepaalde manier vat op hem kreeg, de afgelopen week.

Op de persconferentie na de partij zei Griekspoor: "Je speelt in Nederland, dus dan zijn er natuurlijk veel ogen op je gericht. Dat breekt je niet op, maar dat moet je wel managen. Ik ben blij dat dat nu klaar is." Zijn volgende toernooi is op het gras van Halle, waar hij niet constant zal worden benaderd met verzoekjes en camera's.

Prijzengeld Libéma Open | Welk bedrag hebben Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer in Rosmalen opgestreken? Het grootste grastoernooi van Nederland is maandag 10 juni van start gegaan. In Rosmalen strijden nationale- en internationale tennissers voor een plek in de finale op zondag 16 juni. Met Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer zijn de laatste Nederlanders uitgeschakeld bij Libéma Open.

Veel druk bij Tallon Griekspoor

Titelverdediger zijn in eigen land brengt namelijk allerlei randzaken met zich mee, waar Griekspoor niet per se op zat te wachten. " Er stond er veel druk op", zei hij. "Ik moest een hoop punten verdedigen en had ook verplichtingen met sponsors. Ik ben tevreden en blij met hoe ik het gedaan heb, maar ben ook blij als ik richting Halle kan."

Geen derde Nederlandse winnaar op rij in Rosmalen: Tallon Griekspoor strandt vlak voor finale Tallon Griekspoor verloor zaterdagochtend met 2-0 in sets van Sebastian Korda in Rosmalen. De Amerikaan is daarmee de eerste finalist van Libéma Open 2024. Gijs Brouwer verloor zaterdag ook.

Geen fysiotherapeut

Daarnaast deelde hij complimentjes uit aan Korda, de nummer 26 van de ATP-ranking. Griekspoor (de nummer 23) kreeg geen vat op met name de opslag van de zoon van ex-tennisser Petr Korda. " Zijn service was ongelooflijk goed en ik heb zelf weinig kansen gehad. Dit is denk ik de beste tegenstander die ik heb gehad in mijn korte grascarrière."

Ook voelde hij zich niet helemaal honderd procent topfit en uitgerust. Wat meespeelt is dat zijn fysiotherapeut er deze week niet bij was. Het is tussen Griekspoor en zijn fysio zo afgesproken dat die niet constant meereist.

Tallon Griekspoor ziet Oranje heel ver komen op EK: 'Maar iedereen lacht me uit' Tallon Griekspoor is ervan overtuigd dat Oranje hoge ogen gaat gooien op het EK voetbal. De beste tennisser van Nederland denkt dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in Duitsland zelfs mee gaat strijden om de titel.

Gras

Ondanks dat Griekspoor, zoals hij benadrukt, nog niet zoveel partijen op gras heeft gespeeld, houdt hij wel van die ondergrond. Op de social media van het toernooi rangschikt hij de ondergronden zo: gras op één, hardcourt op twee en gravel op drie. Ook gaf hij aan dat hij fan is van Ajax.