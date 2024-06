Bianca Andreescu bereikt finale Libéma Open en moet tot zondag wachten op tegenstander

Bianca Andreescu staat in de finale van het vrouwentoernooi van het Libéma Open te Rosmalen. Wie haar tegenstander wordt is nog niet bekend. Liudmila Samsonova en Ekaterina Alexandrova konden hun halve finale vanwege de regen niet afronden (6-3 6-7).

In een winderig Rosmalen kwam Samsonova aanvankelijk net wat beter uit de verf dan de als derde geplaatste Ekaterina Alexandrova, de winnares van de afgelopen twee edities. Alexandrova (WTA-16) had het na de verloren eerste set gaandeweg de partij steeds minder naar haar zin.

In de slotgames van set twee had ze tranen in haar ogen en tijdens de rustmomentjes staarde ze heel droevig voor zich uit. Ook drukte ze met haar handen in haar onderbuik; wellicht voelde ze daar pijn. Toch knokt ze zich in de tweede set vanuit geslagen positie nog terug tot een tie-break, die ze opvallend eenvoudig won.

Regen

Na de tie-break, waarmee de tweede set werd besloten, besloot de toernooileiding vanwege de regen de partij stil te leggen. Ook vanwege het tijdstip, tegen acht uur in de avond, zou het niet meer mogelijk zijn om de wedstrijd af te maken op zaterdagavond. De winnares van de tweede halve finale krijgt dus een zware zondag: eerst de pot afmaken, daarna spelen tegen de frissere Andreescu.

Bianca Andreescu

In de eerste halve finale van zaterdag rekende Bianca Andreescu in twee sets af met Dalma Galfi: 6-4 6-2. Voor Andreescu is het de eerste finale sinds het toernooi van Bad Homburg in 2022. De Canadese, die in 2019 de US Open won, had eerder in de halve finales afgerekend met de Japanse Naomi Osaka.

Andreescu plaatste op 4-3 de break die beslissend bleek in de openingsset. In de tweede set ging ze direct door de opslagbeurt van de Hongaarse hen en een paar games later kwam er een dubbele break. Het ging kortom tamelijk makkelijk voor Andreescu.

Mannentoernooi Rosmalen

Bij de mannen gaat de titel naar Alex de Minaur of Sebastian Korda. Tallon Griekspoor nam afscheid van Rosmalen in de halve finale.

Tennisser Alex de Minaur doet het weer prima in Nederland en is finalist Libéma Open Alex de Minaur staat in de finale van het grastoernooi Libéma Open te Rosmalen. De Australische nummer elf van de ATP-ranking versloeg Ugo Humbert in twee sets: 7-6 6-3. De pot duurde 1 uur en 44 minuten. De andere finalist is Sebastian Korda, die titelhouder Tallon Griekspoor onttroonde.