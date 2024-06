'Novak Djokovic onder het mes: geblesseerde tennisser laat Wimbledon schieten voor olympisch goud'

Novak Djokovic lijkt Wimbledon 2024 te missen. De verliezend finalist van vorig jaar liep een blessure op tijdens de vierde ronde van Roland Garros en liet zich daarom op woensdagochtend opereren. Vanwege de rust die hij na de operatie moet nemen, lijkt Djokovic Wimbledon niet te halen. Zijn focus kan dan op die ene prijs die hij nog niet binnensleepte: olympisch goud.

Djokovic raakte geblesseerd in de vierde ronde van Roland Garros tegen Francisco Cerundolo. Hij won de wedstrijd wel, maar trok zich nog voorafgaand aan de volgende pot tegen Casper Ruud terug uit het toernooi. Hij bleek een scheurtje in zijn meniscus opgelopen te hebben. Daaraan heeft de Serviër zich woensdagochtend laten opereren, meldt het Franse L'Équipe.

Olympische Spelen

Na de operatie moet de nummer twee op de wereldranglijst drie weken rust houden. Als gevolg daarvan lijkt Wimbledon, dat op 1 juli aanvangt, niet realistisch. Djokovic baalt er vast van dat hij het grootste tennistoernooi moet missen, maar zal met het oog op de Olympische Spelen niet te veel risico willen nemen met zijn fysieke gesteldheid.

In Parijs is voor de tenniser namelijk de meeste eer te behalen. Zijn beste prestatie op de Spelen tot dusver is namelijk een bronzen plak, op de Spelen van Beijing in 2008. Voor misschien wel de beste tennisser ooit, valt dat toch tegen. Deze zomer heeft Djokovic waarschijnlijk zijn laatste kans op een betere olympische prestatie. Daar wil Djokovic vol voor gaan en dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij zich zo snel heeft laten opereren. Tennis staat op de Spelen op de rol vanaf 27 juli.