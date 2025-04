Toptennisster met mond vol tanden na historische prestatie: 'Hier ben ik te dom voor'

Iga Swiatek zorgde bij het WTA 1000-toernooi van Madrid voor een historische prestatie. De Poolse nummer 2 van de wereld verloor voor het eerst in jaren een set met 6-0, maar bereikte toch de halve finales. Swiatek stond tijdens de persconferentie na haar overwinning echter met haar mond vol tanden.

Swiatek nam het in de kwartfinales op tegen niemand minder dan Madison Keys. Dat was een pikant duel, want de Amerikaanse nummer 5 van de wereld was eerder dit jaar in de halve finales van de Australian Open na een ware thriller nog te sterk voor de Poolse. Keys pakte vervolgens ook de titel in Melbourne.

Historische prestatie

In Madrid leek het opnieuw de kant van de Amerikaanse op te gaan, want na 24 minuten had ze de eerste set met liefst 6-0 in de tas. Het was de eerste keer sinds 2021 dat Swiatek met die cijfers een set verloor. De titelverdedigster raakte echter niet in paniek, schakelde een tandje bij en won de laatste twee sets eenvoudig: 0-6, 6-3, 6-2.

Swiatek zorgde daarmee voor een historische prestatie, want ze werd de tweede tennisster in veertig jaar tijd die een top 5-speelster op gravel wist te verslaan na de eerste set met 6-0 te hebben verloren. De enige die dat eerder lukte was de legendarische Steffi Graf. De Duitse won in 1992 in de halve finales van Roland Garros met 0-6, 6-2, 6-2 van Arantxa Sanchez Vicario.

'Hier ben ik te dom voor'

De Poolse had na de dramatische verlopen eerste set dus overal een antwoord op, maar na afloop was dat niet echt het geval. Een verslaggever vroeg haar of ze het als iets negatiefs ziet dat mensen vinden dat het mannentennis steeds meer op het vrouwentennis begint te lijken.

Die vergelijking wordt gemaakt doordat er in het mannentennis de laatste tijd vaker verrassende winnaars van toernooien zijn. Dat is iets dat bij de vrouwen gebruikelijker was. Ook in Madrid lijkt er een onverwachte speler de titel te gaan winnen bij de mannen, want de volledige top-5 van de wereld is al uitgeschakeld of deed überhaupt niet mee.

Swiatek begreep echter helemaal niets van de vraag: "Ik snap helemaal niet wat ze bedoelen. Ik bedoel, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hebben de laatste jaren alle grandslamtitels gewonnnen, dus ik snap dat niet. Ik heb er dus geen mening over. Ik ben te dom om op die vraag antwoord te geven."

Halve finale

Swiatek mag het in de halve finales opnieuw opnemen tegen een Amerikaanse. Dan speelt ze namelijk tegen Coco Gauff, die de nummer 4 van de wereld is. De 21-jarige Gauff was in twee sets te sterk voor het Russiche toptalent Mirra Andreeva (18): 7-5, 6-1.