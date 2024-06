Dubbele dreun voor regerend kampioen Novak Djokovic op Roland Garros na opgave

Novak Djokovic heeft dinsdagmiddag een scan ondergaan aan zijn rechterknie en heeft daarna besloten om niet door te gaan op Roland Garros. De Servische nummer één liep de blessure aan zijn knie op tijdens zijn achtste finale tegen Francisco Cerundolo. De Noor Casper Ruud gaat dus gratis door naar de halve finales.

"Door een gescheurde meniscus in zijn rechterknie (ontdekt tijdens een MRI-scan) heeft Djokovic zich noodgedwongen teruggetrokken uit het toernooi op Roland Garros", liet de organisatie van Roland Garros weten.

Marathonpartij

Al vroeg in de tweede set had Djokovic een medische behandeling nodig aan zijn knie. De rest van de wedstrijd had hij er zichtbaar last van, maar dankzij zijn wilskracht en met behulp van pijnstillers bereikte hij toch de kwartfinales op Roland Garros. Na een slijtageslag van vijf sets in bijna vijf uur mocht hij eindelijk rusten.

Kwartfinale tegen Casper Ruud

Hij zag later op maandagavond dat de Noorse tennisser Casper Ruud zijn tegenstander zou worden in de kwartfinale op woensdag 5 juni. Maar bij zijn persconferentie kondigde Djokovic al aan dat het onzeker was of hij die überhaupt kon spelen. Onderzoek in het ziekenhuis bracht dinsdagmiddag het antwoord. Djokovic doet niet mee.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

Volgens het Servische Sportal sloeg Djokovic de training op het gravel van Roland Garros dinsdag al over om zijn knie verder te ontzien. Veel hielp het niet, want later kondigde Djokovic alsnog zijn afscheid aan.

Nieuwe nummer 1

En zijn vertrek heeft gevolgen. Djokovic is hierdoor niet langer de nummer 1 van de wereld. Jannik Sinner neemt die plek van hem over. Carlos Alcaraz kan ook nog over de Serviër heen, maar dan moet de Spanjaard wel Roland Garros winnen.

Olympische Spelen en Wimbledon

Djokovic heeft voor de komende weken nog veel doelen op zijn bucketlist gezet. Zo wil hij heel graag olympisch goud winnen op de Spelen in Parijs en wil hij ook topfit zijn voor het grasseizoen, met Wimbledon als hoogtepunt. Op gras is de Serviër vaak nog beter dan op gravel. De Olympische Spelen worden gespeeld op hetzelfde gravel als Roland Garros.