Toptennissters nemen het ervan na Roland Garros: 'Dit had ik even nodig'

Met de overtuigende eindzege van Iga Swiatek op Roland Garros zit het tweede grand slam toernooi van het jaar erop. En dus is er voor veel toptennissters even een moment van rust. Ze zoeken vrijwel allemaal de zon op.

Swiatek schreef Roland Garros voor de vierde keer op haar naam en de 23-jarige Poolse nam uiteraard de tijd om te poseren met haar nieuwste trofee.

Paula Badosa, vriendin van Stefanos Tsitsipas, is terug op hoog niveau na een moeizame periode en genoot daarvan in Parijs. De Spaanse genoot van de zon tijdens haar ochtendtraining.

Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa zijn weer een stel: Griekse tennisser legt uit wat er misging Tennissers Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas gingen begin mei uit elkaar. Nog voordat die maand over is, hebben ze hun love game hervat. De Spaanse en Griekse toppers gaan weer vrolijk door met elkaar.

Paula Badosa © Instagram

Ook Aryna Sabalenka, nummer twee van de wereld en op Roland Garros verrassend al in de kwartfinale uitgeschakeld, heeft de zon opgezocht. Ze laat weten dat ze er echt even aan toe was op de batterij weer op te laden én dan ze dankbaar is voor alles wat ze heeft. De 26-jarige Belarussische sloeg in haar loopbaan al zo'n 24 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

Aryna Sabalenka © Instagram

Marta Kostyuk maakte vooral indruk in het dubbelspel, waarin de halve finale het hoogst haalbare bleek. De 21-jarige Oekraïnse zag al tijdens het toernooi een kans om van het mooie weer te genieten, tot vreugde van haar fans.

Kostyuks landgenote Dayana Yastremska vloog er in de derde ronde uit en dook vervolgens op in Montecarlo. Het weer zit even niet mee...