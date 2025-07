Als wielrenner in de Tour de France zit je urenlang op de fiets. Je zou het bijna niet zeggen, maar ook wielrenners moeten hun behoefte doen. Soms wordt er gekozen voor een collectieve plaspauze, maar andere keren gebeurt dat tijdens het wielrennen. "Op een gegeven moment kan het je niets meer schelen."

Oud-wielrenner Michael Boogerd heeft er alle ervaring mee. Als wielercommentator bij de NOS zag hij ook deze editie van de Tour de France rijen met wielrenners langs de weg staan om een plasje te plegen. Soms kan dat niet en moet een renner een andere manier vinden om de behoefte te doen, vertelt Boogerd in de De Kopgroep wielerpodcast van de NOS.

Pissen in je broek

"Zeker als het regent en koud is. Als het zo verschrikkelijk koud is en je wilt niet stoppen en er geen tijd voor, dan pis je gewoon in je broek", vertelt de 53-jarige Boogerd met een serieuze toon. "En dat kan nog deugd doen ook eigenlijk."

Dat heeft vooral te maken met 'zo'n warm straaltje dat langs je benen loopt'. "Dat zie je dan ook altijd aan de renners naast je. Die zie je dan stoppen met trappen, dan gaan ze ietsje omhoog van het zadel en dan zie je echt een soort genot over hun gezicht komen: 'Aah lekker'. Dat is echt zo. Op het gegeven moment kan het je niets meer schelen."

Bruine vlek

Plassen tijdens het wielrennen tot daar aan toe. Boogerd heeft nog een stuk smeriger verhaal in petto. "Ik heb zelfs eens een renner gezien die voor me in zijn broek scheet. Dat zag er iets minder uit. Die had toen ook een heel goor broekje aan. Toen zag je echt zo'n bruine vlek verschijnen. Dat was echt smerig, echt goor."

'Met het hol open'

Boogerd kwam op het bijzondere verhaal nadat hij zich als commentator in de tweede etappe niet kon laten om een schunnig grapje te maken. Wielrenner Lennert Van Eetvelt kwam ten val, waarna hij van achteren in beeld kwam.

" Z'n broek was volledig kapot en je keek zo bij hem naar binnen. Ik kon het niet laten om de opmerking 'met het hol open' te maken. Misschien een beetje flauw. Maar het kon niet anders. Ik hoop dat het mij vergeven is", lacht Boogerd. 'Met het hol open' is normaliter een wielerterm die betekent dat een renner tot het uiterste, maar in het geval van Van Eetvelt kan het ook een dubbele betekenis hebben.

