De Tour de France is pas twee dagen onderweg, maar er is al het nodige gebeurd in de grootste wielerronde van het jaar. In de tweede etappe vonden er een paar opvallende incidenten plaats. Oud-toprenner Michael Boogerd maakte zich vooral kwaad om één van de toeschouwers.

Dat deed de voormalig topklimmer op ruim dertig kilometer van de streep. Boogerd is tegenwoordig co-commentator bij de NOS en zag iets op de beklimming van de Côte du Haut Pichot wat hem zeker niet kon bekoren.

Supporter is een 'mafkees'

Een toeschouwer rende het laatste stuk van de klim mee met het peloton en dat is niet zonder gevaar. Het komt wel eens voor dat een renner in botsing komt met een te enthousiaste toeschouwer. Boogerd kon het niet waarderen dat de fan al filmend meerende met de eerste renners uit het Tour-peloton. "Terwijl er hier een of andere mafkees aan het meerennen is. Blijf toch lekker thuis", is Boogerds advies.

Bijzondere valpartij

Eerder op de klim leek het publiek al voor een gevaarlijke situatie te zorgen. Zo kwam een renner in botsing met een telefoon uit de handen van een toeschouwer. Bergop vond er ook nog een valpartij plaats. Topsprinter Jonathan Milan ging tegen de vlakte. Een paar kilometer later ging het bijna weer mis toen een filmende toeschouwer net op tijd van de weg stapte om het naderende peloton te ontwijken.

Chaos voor de start

Hoewel de tweede Tour-etappe op papier een paar rustige eerste uren leek te beleven, bleek dat in de praktijk toch weerbarstiger. Al voor de start was er sprake van complete chaos. De start moest in de gietende regen worden uitgesteld vanwege veel problemen bij de Tour-karavaan. De bussen met renners slaagden er niet in om op tijd bij de startplaats te komen. Daarnaast bleek 's nachts een groot deel van de fietsen van de Franse ploeg Cofidis te zijn gejat. Zij missen nu in totaal elf fietsen.

Woede in Tour-peloton

Ook tijdens de koers gebeurde er voor de laatste kilometers al het nodige. Het meest in het ook springende moment was een knallende ruzie bij de tussensprint om de groene trui. Daar botvierde Jonathan Milan, die dus even later ten val kwam, zijn frustratie op concurrent Biniam Girmay. De Italiaan schold de sprinter uit Eritrea de huid vol, maar onduidelijk was waarom. De ploeg van Girmay deed het met een grapje af. "Blijkbaar is Milan niet blij dat 'Bini' pizza met ananas eet."

