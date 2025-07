Topsprinter Jonathan Milan is een van de meest besproken wielrenners in de Tour de France. De beresterke renner van Lidl-Trek stormt zich door het peloton heen bij een massasprint. Een Nederlandse ex-prof vindt zijn kamikazeacties maar niks.

De 24-jarige Milan won zaterdag zijn eerste etappe in de Tour de France. In een massasprint was hij de snelste in de achtste etappe van de grootste ronde op de wielerkalender. In een sprint is positioneren enorm belangrijk. De manie waarop de Italiaanse wielrenner dit doet, is ex-wielrenner Maarten Ducrot opgevallen.

'Die beuken alles aan de kant'

De voormalig commentator bij de NOS 'wordt helemaal gek' van Milan. "Ik vind het een varken. Hij heeft een treintje met consorten, met Theuns, en dan komt hij. De val van Philipsen wordt door dat treintje veroorzaakt. Die beuken alles aan de kant", vertelt hij in de De Kopgroep wielerpodcast.

In de achtste etappe was er zelfs een clash met Mathieu van der Poel, ook geen iele renner van zichzelf. "In mijn peloton had hij niet eens mee kunnen sprinten. Hadden wij hem bij zijn zadel gepakt: 'Oprotten jij'", vervolgt de 1-voudig etappewinnaar (in 1985) zijn verhaal.

Varken

"Vierendelen die gast, uit de koers halen. Het is echt een varken. Het kan niet. Ik maak natuurlijk nu dingen groot, mensen zullen er zich wel aan ergeren. Maar wat we nu zien in het wielrennen begint aan het ongelofelijke te grenzen. Dat gaat echt over alles heen. Wat die Milan doet, kan gewoon niet."

Een duwtje hier en daar is normaal in de Tour, maar bij de huidige groenetruidrager gebeurt het wel erg vaak. "Hij is twee meter groot en drie meter breed, dus daar kun je niet tegen aan. Hij moet echt begrenst worden die gast."

