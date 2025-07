Traditiegetrouw is de Tour de France ook dit jaar weer te volgen bij de NOS, maar er is dit jaar nogal wat anders dan anders. En dat valt lang niet bij iedereen in de smaak.

“Er zijn nogal wat punten van kritiek op de verslaglegging van de NOS”, snijdt presentator Stefan Bolt het onderwerp aan in de populaire LSRF-podcast. Voormalig wielrenner Thomas Dekker weet niet hoe snel hij in moet halen: “Stop alsjeblieft met die forten en die kastelen! Hoe saai de koers ook is, het interesseert me niet. Al zou ik bij zo’n fort aankomen en ik zou er verplicht naar binnen moeten, ik zou gewoon niet gaan.”

Metgezellen Bolt en Laurens ten Dam denken daar toch wat anders over. “Ik vind het wel lekker”, stelt de oud-renner, om daar lachend aan toe te voegen: “Maar het is aan jou niet besteed, want jij ligt in de foetushouding." Dekker is onlangs vader geworden en wil door de gebroken nachten overdag nog wel eens wegzakken.

“Het gaat mij meer op de timing”, stelt Bolt. “Er wordt geen rekening mee gehouden”, aldus Dekker over de soms wat merkwaardige momenten waarop de koers plots naar de achtergrond verdwijnt voor een verhaaltje over een kasteel dat gepasseerd wordt. “Dat is wel slecht”, vindt ook Ten Dam.

EK vrouwenvoetbal

“Wij zaten gisteren met een Belg te kijken en ik schaamde me gewoon bijna toen de NOS er op tien kilometer van de meet uit ging, omdat er één of andere…”, doelt Bolt op de keuze van de staatsomroep om de Tour op NPO1 uit te zenden tot het moment dat er willekeurige wedstrijd op het EK vrouwenvoetbal begint. Dan moet de wielerkoers uitwijken naar NPO2. “Je zag die Belg echt kijken van: what the fuck is dit?”

Omstreden wielrenner krijgt ervan langs na dramatisch incident in Tour de France: 'Het is een vervelend ventje' Het is het meest besproken moment van de derde etappe van de Tour de France: Jasper Philipsen ging bij de tumultueuze tussensprint keihard onderuit en moest in zijn groene trui de ambulance in. Eén van zijn collega's kreeg de schuld van alle ellende en het blijkt niet de eerste keer te zijn dat hij voor irritatie zorgt.

'De rebus'

De heren erkennen dat Sporza, de Vlaamse zendgemachtigde, ook weleens wisselt van de ene zender naar de andere. Maar dan om 13.00 uur, voor het middagjournaal. “En niet om half zes”, verzucht Ten Dam.

Dekker besluit: “Zullen we volgend jaar in de laatste tien kilometer een rebus krijgen?” Daarmee doet het voormalige enfant terrible van het Nederlandse wielrennen op het puzzelonderdeel van de Avondetappe. Het zorgt voor veel plezier bij zijn metgezellen. Overigens werd Dekker niet al te lang geleden nog met grote regelmaat zelf ingezet als analist tijdens de Tour de France.

Michael Boogerd

Ten Dam had eerder nog wielrenner Sam Oomen te gast in zijn podcast en de twee zijn wél bijzonder te spreken over het nieuwe commentaarduo van de NOS, Andries Lamain en Michael Boogerd. "Het is goed in balans", aldus Oomen.

Nederlandse toprenner keihard bedrogen door wereldkampioen: 'Je mag het bedrag ook weten' Van je collega's moet je het lang niet altijd hebben in de wielersport, zo ondervond ook Michael Boogerd. De voormalig topwielrenner uit Den Haag dacht in 1998 een duidelijk afspraak te hebben gemaakt met wereldkampioen Oscar Camenzind, maar de Zwitser bleek daar heel anders over te denken.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.