De Tour de France schrok al snel op van een harde valpartij van een van de smaakmakers: topsprinter Jasper Philipsen moest de koers al in de tweede etappe verlaten, nadat hij de eerste had gewonnen. Inmiddels is de Ronde van Frankrijk al acht etappes verder, maar sloot de Belg alsnog aan tijdens een persconferentie van Alpecin-Deceuninck op de rustdag. Digitaal welteverstaan.

Philipsen koestert geen wrok tegenover Bryan Coquard, de Franse renner die de val van de Belgische sprinter veroorzaakte in de derde etappe van de Tour de France. "Het was een koersincident. Het had niet mogen gebeuren, maar hij kon er ook niets aan doen. Ik verwijt hem niets", zei Philipsen, die breuken opliep en moest opgeven, in een digitaal persgesprek op de rustdag van de Tour.

'Dat was een mooi gebaar'

Coquard werd beboet door de jury en werd ook op sociale media beschimpt. "Mensen hebben altijd hun mening en er moet altijd een zwart schaap worden aangewezen. Nu was hij het. Bryan heeft me achteraf ook nog een bericht gestuurd. Dat was een mooi gebaar van hem. Ik kan me niet voorstellen dat hij mij bewust uit mijn evenwicht bracht."

'Het was heel moeilijk'

Philipsen liep bij zijn val breuken op in het sleutelbeen en de ribben. "Het was heel moeilijk om de Tour te moeten verlaten. Ik was blij met mijn ritzege op de eerste dag, maar had nog zo veel meer ambities."

'Weet niet of ik het nog op kan brengen'

Philipsen heeft nog geen idee of een optreden in de Vuelta, die op 23 augustus begint, een optie voor hem is. "Er is nog niet over gesproken. Ik moet eerst goed kunnen trainen. Misschien stap ik vandaag weer voor het eerst op de fiets", vertelde de topsprinter van Alpecin-Deceuninck. "Eerlijk gezegd weet ik niet of ik het nog kan opbrengen om de topvorm waarmee ik naar de Tour ging dit jaar nog eens te halen. Maar ik wil het wel proberen."

