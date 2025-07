Mathieu van der Poel reed vaker wel dan niet in het zicht tijdens de Tour de France. Hij won en bezette ook de overige plekken van het podium, maar buiten dat reed hij genoeg dagen in de aanval. Na de koers wil de Nederlandse topwielrenner op adem komen.

Dat blijkt uit een video die viraal gaat op TikTok. Daarop is te zien dat Van der Poel het zwaar heeft na de elfde etappe, waarin hij derde werd. De Nederlander praat daarin met de Belgische acteur en vriend Louis Talpe. Van der Poel had blijkbaar een weddenschap lopen, die hij verloor.

Verloren weddenschap

Van der Poel maakte met Talpe de afspraak dat laatstgenoemde zijn caddie zou spelen op een golfclub in Spanje, waar ze vaak samen te vinden zijn, als hij de rit zou winnen. Met achttien holes en heel wat hoogtemeters (niet zo veel als in de Tour) is dat een pittige kluif. "Jongen, jongen, jongen... Beast", zei Talpe tegen een uithijgende Van der Poel.

"Ik ga toch negen holes caddie spelen", kwam de acteur tot een compromis. "Met de buggy dan toch", reageerde Van der Poel, die al zijn inspanningen in de Tour toch is gaan voelen in zijn benen. "Ik speel alleen nog maar met een buggy na de Tour", lachte de Nederlander. Een buggy is een golfkarretje waarmee golfers makkelijker met hun tassen over de golfbaan kunnen.

Gestoken door een insect

De ontmoeting tussen Van der Poel en Talpe vond plaats voor de twaalfde etappe naar Hautacam, waar de Nederlander flink toegetakeld werd. Hij werd gestoken door een insect en dat leverde de volgende beelden op:

Op vrijdag deed hij het een stuk rustiger aan. Tijdens de klimtijdrit hield hij de benen redelijk stil. Van der Poel eindigde op dik zes minuten van winnaar Tadej Pogacar. Zaterdag en zondag wachten nog twee zware etappes, waarna maandag een rustdag is. Dan kan de Nederlander even bijkomen voor de laatste week in Frankrijk.

