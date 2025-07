Anno 2025 is veiligheid in het wielrennen nog altijd een hot topic. Toch is het al stukken veiliger dan in de jaren 90, toen er zelfs zonder helm werd gekoerst. Dat kostte de talentvolle Fabio Casartelli zelfs zijn leven in de Tour de France van 1995. "Het was een verschrikkelijke dag", blikt oud-wielrenner Frans Maassen terug.

Het ging gruwelijk mis voor de toen 24-jarige Italiaan in de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk. In de afdaling van de Col de Portet-d'Aspet kwam Casartelli met zijn hoofd tegen een betonblok, hij overleed later in het ziekenhuis. "Het blijft natuurlijk dramatisch dat iemand overlijdt in de Tour", stelt Maassen, die de bewuste valpartij niet zag omdat het achter hem gebeurde, in de podcast In de Waaier.

"Erik Breukink heeft daar bij gelegen, ik heb dat nooit gezien. Tijdens de rit kreeg je wel het gevoel dat er iets niet oké was. Je had geen oortjes, maar aan de finish hoorde je pas dat Casartelli was overleden. Dan ben je natuurlijk hélemaal kapot…", weet de oud-renner nog.

Peloton fietst met tegenzin door

Tegen de zin van het peloton in besloot de Tourorganisatie de dag erna toch te koersen, zij het in geneutraliseerde vorm. "We moesten over zes cols in de Pyreneeën in een enorme hitte. Dat hebben we 'rustig' gefietst", zegt Maassen cynisch. Voor toenmalig geletruidrager Miguel Indurain ging het rustig, maar de mindere goden (lees klimmers) hadden het zwaar. "We moesten volle bak rijden, want je was bang om buiten de tijd binnen te komen. Als je loste was je buiten tijd, want we reden natuurlijk langzaam."

Maassen noemt de geneutraliseerde etappe "een lange martelgang". "Ik weet nog dat ik ’s avonds ruzie had met mijn vrouw. Die zei: 'Gelukkig dat ze vandaag rustig hebben gefietst'. Ik reageerde: 'Rustig gefietst?!' Ik heb nog nooit in mijn leven zo af moeten zien als die dag. Dat was echt een verschrikkelijke dag."

In een eerdere podcast van In de Waaier vertelde NOS-icoon Mart Smeets dat Maassen het enorm zwaar had met het verlies van Casartelli. Zelf kan hij zich dat niet helmaal herinneren, maar: "Mart die liegt dat niet, het moet verschrikkelijk zijn geweest dat een talentvolle renner zo wegvalt. Dat je ’s avonds geen zin hebt om überhaupt te fietsen."

Loodzwaar iedere Tour

"Het was altijd een droom van mij om in de Tour de France te fietsen, maar ik heb genoeg dagen gehad dat ik dacht: ik hoop dat ik zometeen val en als ik val blijf ik op de weg liggen. Je was zo kapot dat je niet meer doorwilde, je was zo aan het afzien. Maar ik denk dat ik heel snel weer zou zijn opgestaan, want je wil ook niet opgeven in de Tour. Dat is het laatste wat je wil."

