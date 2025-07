De Tour de France eindigt vanmiddag met de laatste etappe, die traditioneel Parijs aandoet. Maar de sprintetappe naar de Champs-Elysées ziet er anders uit dan normaal. Niet alleen start het peloton veel later, de uitzending heeft op NPO concurrentie van het EK vrouwenvoetbal en wordt dus verplaatst.

Zonder Mathieu van der Poel, maar met de onbetwiste winnaar Tadej Pogacar in de gele trui leggen de overgebleven renners zondag hun laatste kilometers in de Ronde van Frankrijk af. Met driemaal de beklimming van de Montmartre in Parijs wordt het voor sprinters als Jonathan Milan een opgave om weer te mogen spurten om de ritzege op de wereldberoemde straat. De etappe leent zich ditmaal ook voor vluchters, die normaliter geen kans hebben om de iconische slotrit te winnen.

Veel spektakel

Want hoewel de plek van de finish hetzelfde is als altijd, is de aanloop er naartoe compleet anders. Tot de laatste meters liggen er kansen voor de klassementsrenners om nog verschillen te maken. Normaliter is de slotrit een champage-etappe voor de winnaar en zijn ploeg en mogen de sprinters nog één keer strijden om de hoofdprijs. Maar dt keer krijgen ook de klimmers een kans, tot groot ongenoegen van de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen, die toch al een zeer ongelukkige Tour de France beleeft. Het peloton vertrekt vanmiddag veel later dan gewend de afgelopen weken. Pas om 16.30 uur is de start, met de finish dus in de avond.

Welke zender Tour de France?

Genoeg reden dus om de televisie aan te zetten en de 21ste etappe van de Tour de France te volgen. Dat kan, gelukkig voor Nederland, op liefst drie verschillende zenders. NPO 1 is vaak de place to be voor de Ronde van Frankrijk, maar vanmiddag niet. Vanwege de finale van het EK vrouwenvoetbal wordt de uitzending van de Tour de France verplaatst naar NPO 2. Eurosport is ook live en een kwartier eerder dan NPO 2 (15.45 uur om 16.00 uur), echter zitten daar wel reclames. De Belgische zender Sporza (onderdeel van VRT 1) zendt de slotrit in de Tour ook uit vanaf 16.00 uur, Liever een livestream online? Dan kun je terecht op NOS.nl, de NOS-app en/of HBO Max.

Waar zit welke zender? NPO 1, 2 en 3 spreken voor zich. Hieronder zie je voor de grootste tv-aanbieders op welk kanalen Eurosport en Sporza zit.



Eurosport

Ziggo: 20

KPN: 35

Odido: 131

Delta: 32

Caiway: 32



Sporza

Ziggo: 51

KPN: 29

Odido: 21

Delta: 27

Caiway: 27

