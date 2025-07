Mathieu van der Poel heeft zondag in de tweede etappe van de Tour de France voor een sensatie gezorgd. Ondanks dat hij zelf niet vond dat hij een topdag had, zette hij in een zenuwslopende sprint wereldkampioen Tadej Pogacar opzij en pakte hij zijn tweede etappezege ooit in de Tour. Tegelijkertijd betekent het dat de Nederlander de gele trui overneemt van ploeggenoot Jasper Philipsen.

De dag begon chaotisch door aanhoudende regen en opstoppingen rond de startplaats in Lauwin-Planque. Dit zorgde voor vertragingen en een onrustige sfeer, maar Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen.

Ondanks de hectiek hield Van der Poel zijn focus en liet hij zich perfect positioneren dankzij het ijzersterke werk van zijn ploeg. "Echt uit mijn tenen", verklaarde de ritwinnaar na afloop waar deze overwinning vandaan kwam. "Ik had eigenlijk weer niet echt een super dag. Maar door de ploeg zat ik overal weer perfect gepositioneerd."

Van der Poel houdt hoofd koel in zenuwslopende finale

De laatste kilometers naar Boulogne-sur-Mer waren zwaar en golvend, met diverse klimmetjes die vooral de pure sprinters op de proef stelden. Toch wist Van der Poel precies wat hij moest doen om als eerste over de streep te komen. De laatste paar honderd meter reed hij al op gek, maar hij liet zich niet van de wijs brengen. "Eigenlijk vond ik dat niet erg. Ik had de finale goed bestudeerd. Ik wist dat wie eerst door de bocht kwam een goede kans had om hem te winnen", aldus de geletruidrager.

Terwijl zijn benen volliepen voelde hij de dreiging van Tadej Pogacar naderen, maar hij wist net genoeg kracht te vinden om de wereldkampioen af te houden. "Ik zag een wiel in de buurt komen, maar ik had net genoeg om het vast te houden", klonk de Nederlander vol trots.

Van der Poel neemt gele trui over van ploeggenoot

Het feit dat hij wereldkampioen Pogacar versloeg in een rechtstreeks duel, maakt de overwinning extra bijzonder. "Het geeft aan deze overwinning nog meer glans", aldus Van der Poel. "Ik word hier als favoriet gezien, maar als je ziet hoe dat er eigenlijk van voren uitziet, dat zijn allemaal klimmers. Dus ik denk dat ik hier heel trots op mag zijn."

Met zijn tweede etappezege en de gele trui om zijn schouders, is Van der Poel vastberaden om zijn goede vorm vast te houden. "Als je vroeg genoeg wint in de Tour, is de kans altijd groot om hem over te nemen van Jasper (Philipsen - ploeggenoot, red.). Gisteren kon onze Tour niet meer stuk en nu zeker niet meer", sluit een uiterst tevreden Van der Poel af.

