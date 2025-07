Over de Tour de France-etappe van maandag 14 juli valt een hoop te zeggen. Tadej Pogacar verloor de gele trui, de Nederlander Thymen Arensman pakte bijna een prachtige ritzege en Visma | Lease a Bike boekte met de overwinning in de bergetappe een mooi succes. De rit zorgde ook voor een discussie tussen twee Nederlandse iconen uit de wielerwereld.

Er viel immers het nodige na te praten en dat deden onder meer NOS Sport-icoon Mart Smeets en voormalig topwielrenner en commentator Maarten Ducrot in de podcast De Kopgroep. Volgens Smeets bleef het echte grote vuurwerk uit, zeker omdat de klassementsmannen als Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar niet volle bak leken te gaan. "Onze hoop was te hoog en de uitkomst was te laag." Dat gaat er bij Ducrot, die overigens al jarenlang goed bevriend is met Smeets, niet in. "Maar even jongens, Joost (Vullings, red.) grijp in!"

Ducrot is het duidelijk absoluut niet mee eens. "Je kan wel zien dat jullie nog nooit gekoerst hebben", aldus de oud-wielrenner. "Dat is de eerste keer dat ik dit in mijn hele carrière als commentator heb gezegd." Vervolgens legt Ducrot uit dat hij wel degelijk hoop had en spektakel zag in de etappe, mede door de aanval van Arensman en de succesvolle jacht op het geel van Ben Healy.

Maarten Ducrot ziet wel mooie dingen

Toch steekt Ducrot wel iets wat hem tegenviel. "Die gemene Simon Yates gaat in het wiel zitten, maar die Arensman krijgt hoop. Healy rijdt maar door en door en houdt een half minuutje door voor zijn gele trui. Die man heeft een olifant er doorheen geperst. En Arensman..." Ducrot probeert duidelijk te maken dat het voor de kijker misschien wel wat tegenviel qua spanning, maar dat bij de renners de adrenaline door de lijven gierde.

Dat gold ook voor etappewinnaar Yates. "Die heeft echt peentjes gezweet. En jullie zien dat niet! Nou echt, werkelijk... Het was prachtig", besluit Ducrot ietwat teleurgesteld. Daarmee is de kous af bij de man die in 1985 een Tour de France-etappe won. "Zo, dat moest er effe uit."

