Tijdens de Tour de France zijn de wielrenners natuurlijk de grote helden. Elke etappe verzamelen hordes fans zich rondom de Tour-karavaan voor een foto, een handtekening of misschien wel een praatje met de toppers uit de Ronde van Frankrijk. Deze Tour werd onverwachts ook een Nederlandse tophandballer ineens een gewilde sporter.

Luc Steins is een van de beste handballers van Nederland. Hij speelt voor Paris Saint-Germain, dat ook een handbaltak heeft, en is dus een beetje bekend in het Franse land. Op dinsdag was hij te gast in het NOS-programma De Avondetappe. Overdag liep hij rond in de Tour-karavaan en daar gebeurde iets heel bijzonders.

Veelbesproken vrouw (25) duikt op in Tour de France: Remco Evenepoel krijgt kus en knuffel na ritzege Remco Evenepoel was de grote winnaar van de vijfde etappe in de Tour de France. De Belg won de tijdrit in Caen en pakte zo tijd op alle concurrenten in de strijd om de gele trui. Na afloop was zijn vrouw, die eerder dit jaar nog betrokken was bij een grote rel, er als de kippen bij om het feestje mee te vieren.

Populair in Tour de France

Er waren een paar mensen die met hem op de foto wilden. En dus werden enkele wielrenners genegeerd en werd Steins gevraagd om te poseren voor enkele fans. Dat ging redelijk op routine, totdat een vader zijn telefoon er bij pakte. Presentatrice Dione de Graaff vertelt wat er gebeurt. "Dan is er een man en die belt met iemand. En we weten inmiddels met wie."

@nossport Deze jongen kon het bijna niet geloven, maar stond ineens tegenover handballer Luc Steins. Niet in de zaal, maar bij de Tour de France. 😍 ♬ origineel geluid - NOS Sport

Fan heeft dag van zijn leven

Er komt namelijk een jongen in volle vaart richting Steins gesprint. Het blijkt de zoon van de bellende man. De jongeling slaakt een zucht van ongeloof, want hij staat ineens oog-in-oog met de Nederlandse handballer. Vervolgens houdt hij zijn hand voor zijn mond, krijg hij een hand van zijn icoon Steins en kijkt vaders lachend toe. De dag van de jonge knaap is gemaakt, zeker toen hij op de foto met zijn grote Nederlandse held mocht.

Tour de France op zijn kop na gitzwarte dag Jonas Vingegaard: Mathieu van der Poel verliest gele trui De vijfde etappe van de Tour de France heeft voor een grote schifting in het algemeen klassement gezorgd. De tijdrit van 33 kilometer zorgde voor een aantal slachtoffers. Mathieu van der Poel verloor zoals verwacht de gele leiderstrui, maar de pijn zal bij Jonas Vingegaard nog veel groter zijn.

De Nederlander zelf kon er in het programma zelf ook wel om lachen. "Hij vond het mooier om mij tegen te komen dan het wielrennen, heel bijzonder om te zien." Het gebeurt hem niet elke dag. "Dit was wel extreem hoor. Ik Frankrijk word ik wel sneller herken omdat handbal hier groter is. Dit waren toevallig allemaal liefhebbers. Die vader zag me aankomen en dacht 'hee, die ken ik volgens mij.' Hij belde zijn zoon omdat hij groot fan was. Dat was leuk om te zien."

Klassementen Tour de France 2025 | Tadej Pogacar pakt liefst drie truien na sterke tijdrit, Remco Evenepoel in het wit De tijdrit in de vijfde etappe van de Tour de France heeft grote verschillen gemaaakt in het klassement. Tadej Pogacar is de te kloppen renner, blijkt wel na de race tegen de klok. De wereldkampioen op de weg pakt de gele trui af van Mathieu van der Poel en is nu houder van liefst drie truien. Check hieronder alle klassementen van de Tour de France 2025.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.