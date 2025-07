Michael Boogerd is namens de NOS druk bezig tijdens de Tour de France, maar in Frankrijk gaat niet alles zoals gepland. Op de dag van de rit naar de Mont Ventoux kreeg de oud-topwielrenner een auto-ongeluk en ontbrak hij op de zender. Een paar dagen later was er wederom iets wat hem niet al te goed beviel.

De voormalig renner van Rabobank was de eerste twee weken co-commentator tijdens de uitzending, maar spendeert het laatste Tour-weekje in Frankrijk zelf. Dat betekent dat hij dus ver van huis is en dat is even wennen voor de tweevoudig ritwinnaar van de Tour de France. Hij is, net als veel renners in het Tour-peloton, niet helemaal lekker en moest geregeld hoesten.

'Verschrikkelijk' verblijf in Frankrijk

Het verblijf dat hij op donderdagochtend heeft helpt daar volgens hem totaal niet bij. "Nee, ik wist niet dat dit nog bestond in Frankrijk. Maar het kan nog steeds", zo vertelt hij tussen het hoesten door. "Het is echt verschrikkelijk, het kan gewoon echt niet."

De voorzieningen spreken namelijk niet tot de verbeelding, zo blijkt als Boogerd zijn kamer beschrijft in de podcast De Kopgroep. "De douche in je hand, in een ienieminie badkuipje. Het toilet is zo laag... Je zit zowat met je knieën in je nek. Dat is ook al niet goed. En er is natuurlijk tapijt, dus ik kwam binnen het was gelijk niezen geblazen. En warm, vooral warm. Heel warm. En geen airco natuurlijk."

Ongeluk bij tolpoortje

En dan was er dus nog een auto-ongeluk in Frankrijk. Het ging mis bij een tolpoortje. "Ik keek naar links of er een auto aan kwam. De auto voor me remde, keek naar die auto, en ik was net te laat met remmen. Gelukkig kwam Boogerd er zonder veel schade vanaf. De auto ving wel serieuze klappen op.

Als co-commentator deed Boogerd het volgens velen uitstekend naast NOS-commentator Andries Lamain. De laatste dagen van de Tour moeten de kijkers het met een andere sidekick doen. Oud-renner Stef Clement zit vanaf de Ventoux-etappe naast Lamain.

