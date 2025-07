Jonas Vingegaard kende donderdag een zware dag in de Tour de France, waarin hij op de Hautacam ruim twee minuten verloor op geletruidrager Tadej Pogacar. Vrijdag kwam hij echter sterk terug met een tweede plek in de klimtijdrit naar Peyragudes. Daarmee toont hij dat de strijd om de gele trui nog niet gestreden is.

"Gisteren was een vreselijke dag voor mij en de hele ploeg", gaf Vingegaard toe na afloop van de tijdrit. In de twaalfde etappe verloor hij flink tijd op Pogacar, wat een flinke klap betekende voor de ambities van de Deen en Visma | Lease a Bike. Vrijdag moest hij opnieuw zijn meerdere erkennen in de Sloveense wereldkampioen, die zijn vierde ritzege van deze Tour pakte. Toch was het verschil van 36 seconden iets waar Vingegaard mee kon leven.

'Het licht ging uit'

"De rit van gisteren was ontzettend teleurstellend. Op de slotklim ging het licht uit", zei hij eerlijk. "Maar vandaag heb ik weer mijn normale niveau laten zien. Daar ben ik erg blij mee. Het is fijn om op deze manier veerkracht te tonen", blikt Vingegaard terug op een succesvolle dag, waar hij los van Pogacar op iedereen tijdwinst boekt.

De oorzaak van zijn mindere optreden op de Hautacam is nog onduidelijk. "Ik heb op dit moment echt geen idee. Het was mijn tweede slechte dag van deze Tour, terwijl ik normaal geen slechte dagen heb. Ik hoop dat ik mijn slechte ritten nu gehad heb."

Vingegaard blijft strijdvaardig ondanks flinke achterstand

Ondanks dat hij in het algemeen klassement inmiddels meer dan vier minuten achterstand heeft op Pogacar, blijft Vingegaard strijdvaardig. "De Tour is nog lang niet voorbij", benadrukte hij. "We blijven het gewoon proberen. Ons team is ontzettend sterk en dat moeten we in de komende dagen laten zien", klinkt de tweevoudig Tourwinnaar strijdbaar.

Ploegleider Grischa Niermann complimenteerde Vingegaard met zijn sterke tijdrit, maar erkende ook dat Pogacar vooralsnog de sterkste is. "Jonas reed vandaag echt goed. Het is duidelijk dat hij blijft vechten. Maar onze tegenstander is te sterk."

Vingegaards vrouw zorgt voor opschudding binnen Visma

De vrouw van Vingegaard zorgde eerder deze Tour voor opschudding met scherpe kritiek op de tactiek van Visma. Trine Hansen uitte haar zorgen over het feit dat sommige ploeggenoten, zoals Wout van Aert, volgens haar te vaak voor eigen kansen gaan, wat ten koste zou gaan van de steun voor Vingegaard in de belangrijke bergetappes. Hoewel de ploeg probeerde de gemoederen te bedaren en Vingegaard zelf stelde dat de uitspraken uit hun verband waren gerukt, bleef het onderwerp leven binnen de Tour.

Onverwacht kreeg Hansen bijval van oud-Tourwinnaar Bjarne Riis, die in de media kritisch was over het gedrag van Van Aert. Riis vindt dat het team zich volledig moet inzetten voor de kopman. Volgens de oud-renner kan verdeeldheid binnen de ploeg het grote doel van de Tour in gevaar brengen.

Cruciale etappe wacht voor Vingegaard op Tourmalet

Zaterdag staat de veertiende etappe op het programma, met de beruchte Col du Tourmalet en een slotklim naar Luchon-Superbagnères. Voor Vingegaard en zijn team breekt daarmee een cruciaal moment aan als ze nog iets willen in de strijd om het geel.

