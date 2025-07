Het is helaas een probleem dat steeds vaker voorkomt in de wielersport: ook Cofidis, één van de 23 ploegen in de Tour de France, is getroffen door fietsendiefstal. In de nacht voor de tweede etappe werden liefst elf fietsen gestolen, wat de ploeg voor flinke problemen stelt.

In de nacht voor de tweede etappe werden de kostbare fietsen gejat uit een van de vrachtwagens van Cofidis, terwijl de ploeg verbleef in Bondues. Vijf van de gestolen fietsen zijn inmiddels teruggevonden in de struiken vlakbij het hotel, maar het incident zorgt nog steeds voor onrust binnen de Franse formatie.

Opmerkelijke valpartij

Ondanks deze tegenslag konden de renners, waaronder Emanuel Buchmann, Ion Izagirre, Alex Aranburu en bergklassementleider Benjamin Thomas, gewoon aan de start verschijnen van de tweede rit. Thomas schreef zich zaterdag nog in de boeken door de eerste bolletjestrui van deze Tour te veroveren na een felle strijd met landgenoot Matteo Vércher, waarbij beide renners zelfs hard ten val kwamen.

Politie start onderzoek

Voor Cofidis komt deze diefstal op een ongelukkig moment in een al zwaar beloofde Tour de France. De ploeg hoopt dat de teruggevonden fietsen snel weer in gebruik kunnen worden genomen, zodat de renners zich volledig kunnen richten op de komende zware etappes.

De politie is een onderzoek gestart naar de diefstal, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. Voorlopig ligt de focus bij Cofidis vooral op het sportieve, in de hoop dat deze tegenslag geen blijvende gevolgen heeft.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage. La porte du camion-atelier a été forcée et onze de nos vélos LOOK Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place. Des membres de la police se sont rendus à… pic.twitter.com/oI6EerUb5c — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 6, 2025

Chaotische start

De tweede etappe van de Tour begon zondag ook nog eens 'dramatisch' voor de organisatie. Het kleine startplaatsje kon de vele bussen met renners en volgwagens niet aan, waardoor er een enorme opstopping ontstond. De start moest daardoor uitgesteld worden, omdat de renners geen kant op konden. De regen maakte de wanorde alleen maar groter.

