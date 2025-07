Visma | Lease a Bike nam een bijzondere gast mee in de negentiende etappe van de Tour de France. Niemand minder dan oud-Ajacied Jan Vertonghen. Die blijkt verknocht aan wielrennen en kijkt het liever dan voetbal.

Eerder zei Vertonghen in de podcast Football Is Life dat hij de wielerkoers E3 (een semi-klassieker in België) boven de finale van de Champions League-finale zou verkiezen. "Dat is echt zo. Ik kijk bijna nooit voetbal", vertelt hij in De Avondetappe. "Ik kijk wel alles van wielrennen", aldus de Belg.

"Misschien dat het later wel weer terug komt, zoals Michael (Boogerd, red.) zegt. Mijn zoontje voetbalt ook, daar ga ik wel eens mee kijken. Maar ik heb in mijn carrière eigenlijk heel weinig voetbal gekeken."

Mee met Nathan Van Hooydonck

Vertonghen keek zijn ogen uit in de rit naar La Plagne, die werd gewonnen door Thymen Arensman. "Fantastisch. Je beleeft het van zo dichtbij. Ik zat met Nathan Van Hooydonck (oud-renner, gestopt vanwege hartproblemen, red.) in de auto. Hoe hij het dan beleeft, het tactische plaatje. Je krijgt alle insides te horen", blikt Vertonghen terug op zijn dag.

Vertonghen zag Arensmans overwinning in een kroegje. Hij kon met de wagen niet meer voor het peloton komen, omdat hij de bevoorrading regelde op de eerste col van de dag. De etappe van vrijdag was ingekort vanwege een uitbraak van veeziekte in de regio van de startplek.

Favoriete renners

Arensman hoort niet bij het clubje favoriete renners van Vertonghen. Ook kijkt hij niet specifiek naar Belgen. "Ik kijk meer neutraal de laatste jaren, of ik het een fijne atleet of persoonlijkheid vind. Of de manier waarop hij koerst. Ik probeer te kijken wat ik heb met die sporter", verklaart Vertonghen.

Toekomst in de sport?

Vertonghen is onlangs gestopt, en kijkt rustig aan wat de toekomst hem brengt. Vorig jaar maakte Visma-boegbeeld Merijn Zeeman de stap naar AZ en volgens presentatrice Dione de Graaff hebben het wielrennen en voetbal veel raakvlakken. Ambieert hij iets in de wielerwereld? "Het is niet geloofwaardig als een voetballer het komt zeggen", lacht hij. "Op technisch vlak lijkt me dat niet logisch. Misschien meer aan de bovenkant." Een managementrol.

Vertonghen is bovenal gewoon fan. "Ik vind het gewoon een prachtige sport en af en toe maak ik me wijs dat ik er iets van snap. Totdat ik met Nathan Van Hooydonck of hier met de echte kenners zit. Ik vind het gewoon een fascinerende sport, hoe mensen de sport beleven. Ik ben heel geïnteresseerd in hoe teams worden gebouwd. Zeker bij een team als Visma, hoe ze van nergens naar het beste team van de wereld zijn geëvolueerd."

