Er staat deze Tour de France simpelweg geen maat op Tadej Pogacar. De geletruidrager gaat souverein aan de leiding in het algemeen klassement en en won vrijdag al zijn vierde rit in de Ronde van Frankrijk. Dat hij in de individuele tijdrit met afstand de beste was, was voor een ploeggenoot reden om te lolbroek aan te trekken.

Pogacar boekte al vroeg in de Tour twee zeges in lastige heuveletappes en deelde donderdag een gigantische dreun uit in de bergen. Hij zette zijn rivaal Jonas Vingegaard op minuten achterstand en de rest moest nog veel meer toegeven. Vrijdag deed hij dat dunnetjes over in de lastige tijdrit over de flanken van de Peyraduges.

Humor na tijdrit

Tijdens zo'n tijdrit rijd je - uiteraard - in je eentje. Je moet het dus allemaal in je eentje rooien, terwijl je tijdens een 'gewone' etappe nog de nodige hulp van je team kan hebben. Pogacar had zijn UAE Emirates niet nodig, want hij won met grote overmacht. Vingegaard gaf na een knappe tijdrit 36 tellen toe en Primoz Roglic werd derde op 1.20. De rest gaf en bijna twee minuten of meer prijs.

Een masterclass dus van Pogi, die dat maar wat graag deelde op Instagram. "Volle bak van begin tot eind. De tank leeg, maar het hart vol. Het is een eer om het geel te dragen met zo'n geweldige sfeer." Zijn ploegmakker Tim Wellens, die 49ste werd, was 's avonds scherp na de individuele tijdrit. Met zijn reactie kreeg hij de lachers op zijn hand. "Geweldige teamprestatie", aldus de Belg.

Zware bergrit op komst

Veel renners van UAE deden het net als de nodige andere Tour-deelnemers rustig aan, want er staat zaterdag weer een loodzware etappe op het programma. Er staan vier bergen op het programma, waarvan er twee van de buitencategorie zijn. Halverwege de rit wordt de Tourmalet getrotseerd en de finish is bergop op de top van Luchon-Superbagnères. Pogacar verdedigt een voorsprong van 4.07 op Vingegaard. Het gat met nummer drie Remco Evenepoel is al 7.24.

