Alle ogen waren tijdens de vierde etappe gericht om Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, maar buiten het zicht van de camera's vond er een ernstig incident plaats tijdens de Tour de France. De Franse politie overmeesterde een man die een wapen bij zich had.

Volgens lokale media merkten journalisten ter plekke op dat een man in het centrum van finishplaats Rouen een mes bij zich droeg. Nieuwssites Valeurs en 76actu claimen dat de man vervolgens werd aangehouden bij een rotonde. Daarbij is een politieagent lichtgewond geraakt.

Politieagent gestoken

De arrestatie vond om 15.30 uur plaats. Twee uur later kwamen de eerste renners aan in het plaatsje. De politiebond Alliance Police Nationale meldt dat er inderdaad een agent is gearresteerd. Wat de man met het mes van plan was, is nog niet duidelijk. Volgens Valeurs raakte de agent gewond omdat de 21-jarige verdachte met het mes om hem instak. De agent droeg echter een kogelwereld vest, waardoor de verwondingen zouden meevallen.

Schoten gelost door politie

De steekpartij vond plaats toen de verdachte probeerde te vluchten. Hij werd uiteindelijk dus wel gearresteerd, nadat een politieagent het vuur op hem opende. Daarbij raakte de man gewond aan zijn been.

De overige aanwezigen in Rouen zagen na het grote schrikmoment wel een zenuwslopende Tour-finale. In de laatste kilometers waren er slechts enkele toprenners over in het kleine groepje dat zou sprinten om de etappezege. De rit werd uiteindelijk een prooi voor Tadej Pogacar. Hij wist geletruidrager Mathieu van der Poel nipt te kloppen in de eindsprint. Jonas Vingegaard werd derde.

Van der Poel behield, hoewel hij dezelfde tijd als Pogacar heeft, wel het geel. Woensdag staat er een tijdrit op het programma en de kans lijkt op voorhand groot dat de Nederlander daar te veel tijd moet prijsgeven op bijvoorbeeld Pogacar, Vingegaard of Remco Evenepoel.

