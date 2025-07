De Tour de France is bijna op de helft en Ben Healy is tijdens de eerste rustdag de verrassende man in de gele leiderstrui. De wielrenner van EF Education-EasyPost won al een rit en greep in de eerste bergrit van de Tour het geel ten koste van Tadej Pogacar. Het verhaal van Healy is bijzonder. Hij rijdt namelijk onder de vlag van Ierland, maar is helemaal geen 'echte' Ier.

De man die al eens een Giro-etappe won en in 2023 knap tweede werd in de Amstel Gold Race was jarenlang een beloftevolle renner, maar de 24-jarige is deze Tour de France echt doorgebroken. In de zesde etappe won hij na een imponerende ontsnapping een lastige etappe door al zijn medevluchters op minuten te rijden, In rit tien maakte hij kilometers lang tempo in de kopgroep om de gele trui te veroveren ten koste van Tadej Pogacar.

Bijzonder rijtje Ieren

Daarmee voegt Healy zich in een bijzonder rijtje. Hij is pas de vierde Ier die het geel draagt in de Tour. Eerder waren dat Shay Elloitt (1963), Seán Kelly (1983) en Stephen Roche (1987). Healy is dus de eerste man uit Ierland in 38 jaar die de leiderstrui in handen heeft.

Ben Healy is geen 'echte' Ier

Alleen, Healy is helemaal geen Ier. Hij reed jarenlang rond onder de vlag van Groot-Brittannië. Healy groeide op in de buurt van het Engelse plaatsje Birmingham. Hij reed in zijn jongere jaren daarom ook voor het Verenigd Koninkrijk en niet voor Ierland. Dat veranderde in 2016, toen koos hij er toch voor om het land van zijn voorouders te vertegenwoordigen. De grootouders van Healy kwamen uit de Ierse plaatsen Waterford en Cork, waardoor de 24-jarige wielrenner onder de Ierse vlag mag uitkomen.

Daar zullen ze in dat land ook maar wat blij mee zijn. Dankzij Healy hebben ze voor het eerst in bijna 40 jaar een geletruidrager in de gelederen. Ierland kon pas één keer eerder de eindzege van de Tour vieren. In 1987 won Roche de Ronde van Frankrijk. De kans dat Healy de Tour gaat winnen is nihil. Hij komt normaal gesproken te kort ten opzichte van Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel in het hooggebergte.

Kleine voorsprong op Tadej Pogacar

Momenteel heeft hij echter een voorsprong van 29 tellen op naaste belager Pogacar. Aangezien er woensdag een lastige, maar vooral heuvelachtige rit op het programma staat mag hij waarschijnlijk na morgen nog een dacht genieten van de gele trui.

