Voor de start van de Tour de France maakte Mathieu van der Poel bekend dat hij een samenwerking is aangegaan met een Belgische luchtvaartmaatschappij, gespecialiseerd in privévluchten. Die aankondiging leidde tot kritiek, vooral vanuit milieukringen. Toch kunnen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zich goed vinden in zijn keuze.

In de nieuwste aflevering van hun Sportnieuws.nl-podcast legt Hoog de stelling ‘Mathieu van der Poel doet er slim aan om met een privéjet te reizen’ voor aan Van As.

“Eens”, antwoordt Van As, al klinkt er wat twijfel in haar stem. Ze licht toe: “We hebben het hier eerder over gehad. Hij reist graag met een privéjet, net als Max Verstappen. Dit keer gaat het over een sponsorcontract. Hij heeft dat ook op sociale media gedeeld echt in een soort een advertentie, en daar kreeg hij veel kritiek op.”

Kritiek en reactie Van der Poel

Vooral milieuactivisten reageerden fel. “Zij vinden het slecht voor het milieu dat hij steeds met een privéjet reist”, vertelt Van As. “Maar Van der Poel reageerde daar heel netjes op. Hij legt uit dat het hem niet om luxe of uiterlijk vertoon gaat, maar puur om de prestatie. Hij wil zoveel mogelijk rust, tijd besparen, en op ieder moment fit zijn. Daar draait het om.”

Ze vervolgt: “Ik denk alleen maar: als het kan, dan moet je dat doen. Alles voor de topsport en je prestaties.” Hoog vat het bondig samen: “Duidelijke taal van Van As.”

En Van der Poel laat zien dat het werkt. In de tweede etappe van de Tour pakte hij op spectaculaire wijze de gele trui. Hij versloeg in de eindsprint grote concurrenten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Tour de France

De Tour de France is pas net begonnen, maar Van der Poel heeft zich meteen laten gelden. Wil je alles weten over de komende etappes en het verloop van de ronde? Lees in het artikel hieronder alles wat je moet weten.

