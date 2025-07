Joop Zoetemelk is nog altijd de laatste Nederlandse Tourwinnaar. In 1980 volgde hij Jan Janssen op, die twaalf jaar eerder de beste was. De inmiddels 78-jarige Nederlander deed een opmerkelijke onthulling over zijn dagen in de Tour de France.

Bij De Avondetappe, die in Zoetemelks achtertuin werd gehouden, kwam het interview met Pascal Eenhoorn in beeld, de renner van Soudal Quick-Step die derde werd in de twintigste etappe. Hij gaf toe veel last van zijn zitvlak te hebben. "Ik heb er ook veel last van gehad", trapt Zoetemelk af. "En deden ze dan echt een biefstuk in de broek?", wil presentatrice Dione de Gaaff weten. "Ik heb het wel gedaan inderdaad”, onthult hij.

Biefstuk in de broek

Het zorgt voor ongeloof aan tafel. "Echt?", reageert tweevoudig etappewinnaar Michael Boogerd, die naast Zoetemelk zit. "Oh, dat is echt geen fabeltje", is De Graaff verontwaardigd. "Nee dat was geen fabeltje", verzekert de Tourwinnaar, "ik heb het echt gedaan."

Volgens Zoetemelk probeerde hij van alles, want hij had er echt veel last van. De Graaff hoopt een beeld te krijgen van hoe dat eruit moet hebben gezien. "Er ging iemand naar de slager", schetst Zoetemelk. "Op een gegeven moment gooide je hem (de biefstuk, red.) wel weer weg", voegt hij eraan toe. Of het hielp, weet Zoetemelk niet. "Daarna kwamen van die zemen met schuim ertussen, dat was wel beter", erkent hij. "Bizar, hè…", stamelt Boogerd.

Andere tijden

Maar dat is niet het enige opmerkelijke. In zijn eerste Ronde van Frankrijks waren er geen rustdagen. En als etappes minder dan 200 kilometer lang waren, dan gooiden ze er maar twee tegen de renners aan in plaats van één. "Dat is echt heel knap", complimenteert veertienvoudig ritwinnaar Marcel Kittel de 78-jarige Nederlander.

