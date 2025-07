Coen Rijpma is bezig aan een heel indrukwekkende actie. De man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong rijdt momenteel de volledige route van de Tour de France , maar doet dat door alle etappes één dag eerder dan de renners af te werken. Rijpma is inmiddels dus al over de helft en krijgt in de laatste week bijzonder bezoek.

Waar de renners pas donderdag de eerste echte bergetappe van deze Tour de France moeten rijdn, heeft Rijpma die al achter de rug. Hij begon woensdag in Auch en kwam na 180 kilometer fietsen bovenop de loodzware Hautacam aan. "De bergen zijn er. Ik sta nog steeds en lach nog steeds", schreef hij na zijn rit.

Topschaatsster steunt haar man

Rijpma wordt door allerlei mensen gesteund tijdens zijn avontuur, maar natuurlijk ook door zijn vrouw. Zij sprak eerder deze week voor Langs de Lijn En Omstreken speciaal een boodschap voor hem in aangezien het radioprogramma van de NOS hem een dag lang volgde.

"We zien elkaar over een week, dan gaan de laatste dagen van de Tour in en dan heb jij het gehaald. Hoe vet is dat? Maar wel nog even je best doen, want er komen nog heel veel moeilijke momenten en etappes aan. Maar dat kan jij. Tot snel, veel liefs", sprak Rijpma-De Jong haar man moed in.

Dat vond Rijpma natuurlijk al heel mooi om te horen, maar zijn vrouw komt hem in de laatste week nog meer helpen: "Ik hoop dat ze me de laatste etappes kan ondersteunen. Ze zit nu tien dagen in Inzell tien dagen voor een trainingskamp. Ze rijdt vanaf Inzell naar de Alpen toe en dan pikt ze nog 2, 3 etappes mee. Heel tof om dat samen te kunnen doen."

Goede doel

Hij rijdt de 21 etappes niet zomaar, want hij wil met het project geld ophalen voor de foundation van zijn vrouw. Rijpma-de Jong maakte eerder deze maand bekend dat ze de Antoinette Foundation heeft opgericht. Ze wil daarmee kinderen helpen die gepest worden. De topschaatsster was in het verleden heel openhartig over het feit dat ze regelmatig vervelende opmerking te horen kreeg over haar haarkleur.

Gezamenlijke 'droom'

Rijpma was een verdienstelijk fietser, maar schopte het niet tot de profs. Vorig jaar overleed een goede fietsmaat hem, dus besloot hij in actie te koen. "Onze grote droom was vroeger altijd de Tour de France rijden. Dus toen ben ik gaan uitvogelen of het realistisch is om dat helemaal zelf te doen", vertelde hij aan het Algemeen Dagblad. Rijpma is inmiddels aanbeland bij etappe 13 en heeft dus nog even te gaan.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.