Het is feest bij Visma | Lease a Bike. De Nederlandse wielerploeg won op maandag hun eerste etappe van deze Tour de France, maar een dag later waren er wederom lachende gezichten te zien. Dat had alles te maken met bijzonder nieuws van een van de renners.

De Italiaanse Edoardo Affini maakte op de rustdag bekend dat hij vader wordt. Dat nieuws bracht hij samen met zijn vriendin naar buiten. "We zijn nog nooit zo enthousiast geweest voor de periode na het (wieler)seizoen", schrijft het stel. "We kunnen niet wachten om onze kleine meid in oktober te verwelkomen.

Nederlandse vriendin

Affini krijgt dus een dochtertje en daar zit een Nederlands tintje aan. Ze Italiaan heeft namelijk een relatie met onze landgenote Lisa van Zonneveld. Zij komt uit Drenthe en leerde Affini kennen tijdens een moutainbikewedstrijd in die provincie. Vervolgens spraken ze na Instagramcontact af en sindsdien hebben ze al jaren een relatie.

Annemiek van Vleuten had het al door

Het heuglijke nieuws wordt op dat medium ook groots gevierd. Onder meer wielerprominenten als Wout van Aert, Robert Gesink, Visma | Lease a Bike, Jordi Meeus, en Tim van Dijke feliciteerden het stel. Dat deed Annemiek van Vleuten ook, maar zij had al een vermoeden door een moment in de Tour de France. "Ik zag je vriendin al lopen bij de tijdrit en toen zag ik een herkenbaar buikje. Gefeliciteerd!" Van Vleuten maakte vorige maand bekend moeder te worden.

Knappe tijdrit in Tour de France

Affini vieil deze Tour al op in de tijdrit. In de vijfde etappe hoefde hij alleen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor zich te dulden. Eerder in zijn loopban won de 29-jarige Italiaan al ritten in de Giro d'Italia. Ook droeg hij een keer in 2022 de leiderstrui in de Vuelta.

