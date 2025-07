Het is vooralsnog de Tour de France van Tadej Pogacar, van Mathieu van der Poel en van avonturiers als Ben Healy. Maar het is nog allerminst de Tour de France van Remco Evenepoel. De Belg stelde in de eerste zware bergrit teleur en viel in de tijdrit van vrijdag zelfs zwaar tegen. Twee wielerlegendes denken zelfs dat hij er snel de brui aan geeft.

Evenepoel (25) staat nog derde in het klassement, maar heeft al een achterstand van maar lifest 7 minuten en 24 seconden op Pogacar. Ook het gat met Vinegaard (4:07 op Pogacar) is immens. De Belgische olympisch kampioen moet zelfs vrezen voor zijn podiumplek, want onder meer Florian Lipowitz, Oscar Onley, Kévin Vauquelin en Primoz Roglic zitten hem op de hielen.

De Belg had ongetwijfeld gehoopt vrijdag in de tijdrit gelijke tred te houden met Vingegaard en Pogacar, maar verloor tijd op veel van zijn concurrenten. Hij werd in de race tegen de klok slechts twaalfde en werd door de later gestarte Vingegaard zelfs ingehaald op het laatste steile stuk. De deceptie was van het gezicht van Evenepoel af te lezen en dat zagen ook Lance Armstrong en Bradley Wiggins.

Pijnlijke conclusie Lance Armstrong

Armstrong (zevenvoudig Tour-winnaar) en Wiggins (winnaar in 2012) wisten niet wat ze zagen in de tijdrit en blikken in hun podcast TheMove uitgebreid terug op de pijnlijke minuten van Evenepoel. "Volgens mij is hij nog nooit in zijn leven ingehaald in een tijdrit", durft Armstrong te beweren. Die kans zit er dik in, want Evenepoel is wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden.

Wiggins zag het ook met lede ogen aan. De zelfkritische Evenepoel, die zijn rit zelf omschreef als ronduit slecht, heeft volgens de Brit een gigantische klap in het gezicht gekregen. "De Tour de France is dit jaar zijn grote doel. En hij is nu eigenlijk, als normaal zo dominante tijdrijder, belachelijk gemaakt."

Haalt Remco Evenepoel Parijs?

De winnaar van de Tour van 2012 sluit niet uit dat Evenepoel Parijs niet eens haalt als hij zo blijft rijden. De Belg werd vorig jaar derde op ruime afstand van Vingegaard en Pogacar, maar zelfs dat lijkt nu geen uitgemaakte zaak. Wiggins weet waar hij het over heeft. "Als je niks hemt om voor te vechten, dan is het zwaar om in de Tour te blijven. Hij heeft de podiumplek nog om voor te strijden, maar hoeveel vechtlust heeft hij nog in zich?"

Evenepoel gaf zelf aan dat 'opgeven niet in zijn natuur zit', maar Wiggins denkt er het zijne van. "Het zou me niets verbazen als hij uit de Tour stapt."

Zware bergrit voor Remco Evenepoel

Evenepoel moet hopen op eerherstel deze zaterdag, maar dat zal niet meevallen. Er staat namelijk een loodzware bergetappe op het programma, met twee klimmen van de buitencategorie. Al vroeg in de etappe wordt de Tourmalet getrotseerd en de finish is in het skigebied Superbagnères.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.