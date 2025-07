Andreas Klöden werd twee keer tweede in de Tour de France. Dat deed de inmiddels 50-jarige Duitser in een dopingtijdperk. Zelf was hij schoon, maar werd hij bestookt met vragen van het Duitse journaille. Klöden vluchtte naar Zwitserland en liet lange tijd niet van zich horen. Tot nu.

Klöden werd tweede in de Tour de France van 2004, achter dopingzondaar Lance Armstrong. Hij kreeg in tegenstelling tot enkele andere renners niet de eindzege toebedeeld. "Het kan me niet schelen, want het staat alleen in de boeken. Het grote succes en moment zouden in Parijs zijn geweest, rijdend over de Champs-Élysées met het team. Of ik daar ergens sta, is voor mij niet relevant. Je leven wordt niet beïnvloed door op een lijst te staan", reageert hij in Bild.

Verdwenen

Klöden ging in 2013 met pensioen en liet lange tijd niks van zich horen. "Ik woon al 20 jaar in Zwitserland aan het Bodenmeer, werk in de makelaardij en heb een geweldig gezin. Ik ben ook nog steeds getrouwd, niet gescheiden zoals sommigen na hun carrière", lacht hij. "Ik zie mijn kinderen vaak, en daar geniet ik elke dag van, en ik verzorg de tuin. Ik ben stressvrij."

Moe van het fietsen is hij niet, wel van het vele reizen tijdens zijn carrière. Hij heeft nog steeds contact met oud-ploegmakker Jan Ullrich, "maar niet zo close als vroeger". Ulli won de Ronde van Frankrijk in 1997, maar kampte met veel tegenslagen na zijn carrière. Zo raakte hij verslaafd aan drank en drugs, maar nu is hij aan de betere hand. "Ik ben zo blij dat hij het tij heeft gekeerd en weer terug is in het wielrennen", aldus Klöden.

Haat jegens Duitse media

In tegenstelling tot veel teamgenoten, gebruikte Klöden geen doping. Op de raarste tijdstippen had hij controles. "Het was geen gemakkelijke tijd. De laatste zes jaar van mijn carrière waren gewoon werk, niet meer leuk. Het was gewoon werk", blikt hij nu terug. Dat is volgens Klöden niet de reden dat hij lange tijd niet van zich liet horen. "Ik gaf eigenlijk liever interviews aan buitenlanders", geeft hij toe.

"In Duitsland zat ik altijd in het nauw omdat ik ook betrokken was bij de dopinggebruikers. Ik had het fijn gevonden als mensen blij waren geweest met mijn tweede plaatsen. Ik stopte niet met praten uit arrogantie, maar omdat ik rust en vrede wilde en vijandigheid wilde vermijden", verklaart Klöden, die door alle dopingvragen zijn eigen land begon te haten.

"Ik kende alle Duitse journalisten al jaren, en zij kenden mij ook. Ik had al een paar keer gewonnen, en ik was niet uit het niets tweede geworden in de Tour. Daarom had ik op een gegeven moment een Europese vlag op mijn startnummer in plaats van de Duitse. Misschien komt het door de Duitse mentaliteit om alles in twijfel te trekken. Ik voelde me echt oneerlijk behandeld", vertelt hij jaren later.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.