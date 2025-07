Tim Wellens won zondagmiddag de vijftiende etappe in de Tour de France, maar over die zege is het laatste woord nog niet gezegd. De Belg van Team UAE Emirates kwam na een lange ontsnapping in zijn eentje als eerste over de finish, maar een renner die met hem mee in de kopgroep zat heeft zijn bedenkingen over de zege.

Quinn Simmons, een van de smaakmakers van deze Tour, probeerde het in de etappe van Muret naar Carcassonne opnieuw in de aanval. Hij was met onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Wellens onderdeel van een heel grote kopgroep. Samen met enkele collega's, waaronder Wellens, bleef hij kansrijk voor de overwinning.

'De sterkste renner achter de motor'

Dat veranderde toen Wellens op 40 kilometer van het einde er vandoor ging in zijn eentje. De Belgisch kampioen bekroonde de indrukwekkende solo met de zege, maar volgens Simmons kreeg hij daarbij flink wat hulp van de organisatie. "Hij was de sterkste renner op het beste moment achter de motor", zo hint hij veelzeggend tegen ITV Cycling. Daarmee doelt hij op de televisiemotor die volgens de Amerikaan te dicht voor de Belg reed.

"The strongest guy in the best moment with the moto"



Quinn Simmons says it's clear Tim Wellens had motor bike assistance to win the stage 🇺🇸#TDF2025 pic.twitter.com/We0pZwPVUZ — ITV Cycling (@itvcycling) July 20, 2025

Tim Wellens reageert

In die slipstream word je als het ware meegezogen en maak je meer snelheid. Simmons weet zeker dat Wellens daar baat bij heeft gehad. "Het je dat niet op televisie gezien? Het is niet anders, maar we hebben het al een paar keer eerder gezien deze Tour", vindt de aanvalslustige renner van Lidl-Trek. "Je weet dat het kan gebeuren."

Hoewel Simmons niet te spreken is over de rol van de motor, moet hij ook erkennen dat Wellens een ijzersterke indruk maakte. "We wisten dat zo'n moment (met de motor) er aan zat te komen. Tim koos écht een goed moment en dan nog moet je heel sterk zijn, want je krijgt het niet gratis." Om er vervolgens toch nog op terug te komen. 'Maar de motor is wel een factor waar je over moet nadenken."

En Wellens zelf? Die kon er 's avonds bij het programma Vive le Velo niet zoveel mee. Volgens hem viel het allemaal wel mee. "Hij had zel fook als eerste kunnen aanvallen", stelt de ploeggenoot van Tadej Pogacar. "Trouwens, ik denk dat ik niet veel hulp heb gekregen van de motoren."

Zie hier de beelden van de aanval van Tim Wellens

Yeah Quinn we watched it.



He made a textbook attack; drop behind the group out of everyone’s sight then go hard & pass everyone at pace before they can respond.



If he caught a draft from the camera bike as well then he outwitted you all.



That’s just good Racecraft. pic.twitter.com/YnaNXePb5c — Neon Brown 🍌 (@NeonBrown10) July 20, 2025

Alles over Tour de France 2025

