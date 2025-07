Julian Alaphilippe zorgde zondag voor een opvallend moment in de vijftiende etappe van de Tour de France. De 33-jarige Franse kopman sprintte vol vreugde over de finish, maar het bleek al snel dat hij iets over het hoofd had gezien. Een grote nachtmerrie voor Alaphilippe, die toch al flink wat jaartjes meeloopt in het wielrennen.

De zesvoudig etappewinnaar dacht zijn zevende ritzege in de Tour te pakken, maar in werkelijkheid sprintte hij slechts om de derde plaats. Alaphilippe spurtte vol vertrouwen en juichend over de finish, met luide vreugdekreten en gebalde vuisten, in de veronderstelling dat hij de etappe had gewonnen. Helaas kwam de ervaren renner er even later achter dat de Belgen Tim Wellens en Victor Campenaerts al voor hem over de streep waren gekomen.

Alaphilippe viert tot ieders ongeloof zege

Wout van Aert zette de sprint aan in de strijd om de ereplaatsen, waarmee hij samen met Wellens en Campenaerts voor een Belgisch podium zou zorgde in etappe 15 van Muret naar Carcassonne. Net voor de finish stak Alaphilippe zijn voorwiel echter nog nét voor dat van Van Aert, waardoor hij de derde plaats veiligstelde. Maar de wijze waarop hij het gewonnen sprintje vierde zorgde bij toeschouwers voor grote verwarring.

Ruim anderhalf minuut eerder zagen de toeschouwers Wellens al als eerste over de streep komen. De Belg werd gevolgd door zijn landgenoot Campenaerts die slechts acht seconden voor Alaphilippe en Van Aert over de streep kwam. Toch had de Fransman niets in de gaten van de renners die voor hem al waren gefinisht.

Communicatieprobleem leidt tot pijnlijke misser

De oorzaak van deze pijnlijke misser lag bij een storing in zijn communicatieapparatuur. Door een valpartij in het begin van de etappe werkte zijn radiootje niet meer, waardoor hij geen juiste informatie kreeg over de situatie in de koers. "Ik moest mijn schouder zelf weer in de kom zetten", vertelde Alaphilippe achteraf. "Daarna werkte mijn radiootje niet meer. Ik had nog goede benen en heb gevochten, maar uiteindelijk sprintte ik voor wat ik dacht dat de zege was."

Tudor-ploegleider Bart Leysen legde uit dat door de val 'het oortje van Alaphilippe niet meer werkte' en er geen tijd was voor reparatie. "Julian kreeg alleen informatie van de koerscommissaris en we konden niet met hem communiceren omdat er altijd groepjes achter hem reden", lichtte hij toe. Van Aert keek op zijn beurt juist lachend terug op de sprint. "k heb hem gezegd dat hij derde was", grijnsde de Belg. "Hij had beter een extra kopbeurt gedaan. Hij was niet de slimste."

Alaphilippe jat bord van fan

Alaphilippe en Van Aert raakten eerder deze Tour al op een bijzondere wijze met elkaar verstrikt. Tijdens de loodzware Pyreneeënetappe van zaterdag pakte de Fransman een kartonnen bord af van een Belgische wielerfan, waarop een liefdevolle boodschap voor Van Aert stond: 'Wout weet het nog niet, maar wij gaan trouwen'. Het stuk karton stopte Alaphilippe vervolgens onder zijn shirt, terwijl hij afdaalde van de Tourmalet.

Een dag later speelde Van Aert in op de actie van Alaphilippe met een gevat bordje bij de teambus van Visma-Lease a Bike. Daarop stond: "Alaf, geef het bord terug". Een knipoog naar zijn collega-renner én de vrouw achter het oorspronkelijke bord. Alaphilippe kon er zelf ook smakelijk om lachen. "Ik had niet gezien wat er op het bord stond", bekende hij na afloop. "Ik wist niet dat het voor Wout was. Gelukkig heb ik me kunnen excuseren bij de vrouw."

